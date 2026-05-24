Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homenaje Juan Carlos AragónNuevo Parque ComercialAdelante Andalucía RufiánMédico bebé fallecidoJosé Ignacio GarcíaMercadillo domingo SevillaVoto en barrios pobres SevillaMapa oficial de la FeriaCrónica Betis-LevanteCrónica Celta-SevillaNotas Betis-LevanteCheque bebé 600 euros
instagramlinkedin

Andalucía registra siete incendios forestales en un solo fin de semana

El Infoca trabaja en la extinción y liquidación de incendios en Alhama de Granada, Adamuz y Almadén de la Plata

Bomberos del Infoca

Bomberos del Infoca / INFOCA

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Plan Infoca ha gestionado este fin de semana siete incendios forestales en Andalucía, cuatro de ellos ya extinguidos durante la jornada de este pasado sábado: uno en Almería, otro en Almonte, otro en Minas de Ríotinto y otro en Pizarra (Málaga).

Incendios forestales en Andalucía

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, los siete fuegos forestales declarados en Andalucía han sido en Almería, Adamuz, Alhama de Granada, Almonte, Minas de Ríotinto, Pizarra y Almadén de la Plata.

En estos momentos, el incendio del municipio granadino de Alhama de Granada es el único de ellos que se encuentra estabilizado, mientras que los dos restantes -Adamuz y Almadén de la Plata- ya han sido controlado y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

De hecho, según ha detallado este servicio, en Alhama de Granada se encuentran un total de 16 medios del Infoca desplazados para intentar controlar el incendio. En concreto, se han movilizado tres helicópteros semipesados; cuatro grupos de bomberos forestales; dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios; dos técnicos de operaciones; dos agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

Trabajos del Infoca contra los incendios

Mientras tanto, el incendio forestal de Adamuz se consiguió controlar sobre las 21:00 horas de este pasado sábado y cuenta con los trabajos de un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para extinguir el fuego.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agnte de medio ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
  2. El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar
  3. El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
  4. La nueva imagen del paseo marítimo de Matalascañas: así avanzan las obras para que esté listo este verano
  5. José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
  6. Los Pajaritos, Torreblanca y las Tres Mil: la izquierda resiste a la irrupción de Vox en los barrios más pobres de Andalucía
  7. El pleno de Almonte tumba la zona azul de Matalascañas gracias al voto de un concejal que volvió a tiempo de un crucero
  8. El PSOE andaluz busca frenar la sangría antes de las municipales y arma su oposición contra el pacto PP-Vox: 'No podemos perder ni un minuto

Andalucía registra siete incendios forestales en un solo fin de semana

Una condena por lesiones y vejaciones a su expareja motivó la suspensión del homenaje a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Una condena por lesiones y vejaciones a su expareja motivó la suspensión del homenaje a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Tragedia de madrugada en Lepe: un muerto y un herido en un accidente de moto

Tragedia de madrugada en Lepe: un muerto y un herido en un accidente de moto

Vox espera la llamada de Moreno y el PP activa el control de daños sobre la 'marca Juanma'

Vox espera la llamada de Moreno y el PP activa el control de daños sobre la 'marca Juanma'

Los grandes embalses de Andalucía duplican su volumen respecto a mayo de 2025: alcanzan el 90% de su capacidad a las puertas del verano

Los grandes embalses de Andalucía duplican su volumen respecto a mayo de 2025: alcanzan el 90% de su capacidad a las puertas del verano

Los Remedios, El Porvenir o Santa Cruz: Juanma Moreno frena a Vox en los barrios de mayor poder adquisitivo y voto más conservador de Sevilla

Los Remedios, El Porvenir o Santa Cruz: Juanma Moreno frena a Vox en los barrios de mayor poder adquisitivo y voto más conservador de Sevilla

La Aemet prevé un domingo casi veraniego en Andalucía con subida de temperaturas y levante fuerte

La Aemet prevé un domingo casi veraniego en Andalucía con subida de temperaturas y levante fuerte

Los incendios de Almonte y Almadén de la Plata, "controlados": el Infoca trabaja para extinguir por completo las llamas

Los incendios de Almonte y Almadén de la Plata, "controlados": el Infoca trabaja para extinguir por completo las llamas
Tracking Pixel Contents