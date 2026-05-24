Una condena por lesiones y vejaciones a su expareja motivó la suspensión del homenaje a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Este domingo se tendría que haber colocado la estrella a Juan Carlos Aragón en el paseo de la fama del carnaval. Ahí, frente al Gran Teatro Falla, donde tantas veces sonaron sus coplas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cádiz suspendió este pasado sábado el acto tras tener conocimiento de "un asunto producido en el entorno familiar". El motivo exacto, tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía, es una condena impuesta a este autor por lesiones, vejaciones y amenazas hacia su expareja.

El Gobierno local paralizó el homenaje a este carnavalero -fallecido en 2019- después de que la víctima presentase el sábado por la mañana toda la documentación relativa a estos hechos y su resolución judicial, tal como ha podido saber este periódico. Así, la cita se aplazó "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto", según indicó el propio Consistorio en un comunicado oficial.

En concreto, Juan Carlos Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta; pena y acusaciones con las que el propio Aragón se declaró conforme. Este fallo judicial, que dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima, se impuso en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años atrás.

La Fundación Juan Carlos Aragón revisa el caso

"Tras la recepción y registro de diversa documentación relacionada con el acto institucional previsto para el domingo 24 de mayo, y habiendo sido presentada con menos de 24 horas de antelación a su celebración, el equipo jurídico se encuentra actualmente recabando y revisando toda la información disponible en relación con este asunto y sus posibles implicaciones", ha anunciado sobre este asunto la Fundación Juan Carlos Aragón, presidida por la última esposa del poeta, Luisa Tejonero.

"Por responsabilidad institucional, y con el objetivo de actuar con el máximo rigor, transparencia y respeto hacia todas las partes implicadas, la Fundación ha decidido aplazar temporalmente el acto oficial previsto para la concesión de la Estrella en el Paseo de la Fama del Gran Teatro Falla a don Juan Carlos Aragón, una de las figuras más influyentes y reconocidas del Carnaval de Cádiz", recoge el escrito emitido por esta entidad.

Asimismo, esta fundación ha reafirmado "su compromiso con la defensa del legado cultural, humano y artístico de Juan Carlos Aragón, así como con los valores de respeto y convivencia que siempre deben presidir cualquier actuación pública e institucional". "Se comunicará cualquier novedad o decisión definitiva una vez concluya el análisis correspondiente".