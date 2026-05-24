Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: "Paqui tiene razón"

Cádiz iba a reconocer este domingo con una estrella frente al Gran Teatro Falla a Juan Carlos Aragón. Pero una expareja de este carnavalero presentó una condena firme impuesta a Aragón en 2010 por lesiones, vejaciones y amenazas, y el Ayuntamiento gaditano decidió suspender el homenaje. Tras hacerse pública la sentencia a un año y 11 meses de cárcel a este autor, el exalcalde de la ciudad, José María González Kichi, se ha alineado con la víctima: "Paqui tiene razón".

Este ha sido el escueto mensaje que ha lanzado este domingo a las 15:30 el propio José María González en sus redes sociales. Una publicación que llega solo unas horas después de que la propia víctima de estos malos tratos haya asegurado en Diario de Cádiz que "todo el mundo lo sabía". "Todos. Desde el anterior equipo de Gobierno, al director del colegio llamado actualmente Juan Carlos Aragón", ha afirmado la exesposa del reconocido autor de comparsas y chirigotas.

"Le conté todo esto a un periodista de Diario de Cádiz, él sabía toda la historia, pero yo no estaba en condiciones entonces de exponerme. Me consta que este periodista se preocupó por difundir mi historia y mi caso donde tenía que difundirlo, incluido el Ayuntamiento", ha contado la víctima a este periódico gaditano. "Él se reunió con Lola Cazalilla, entonces concejala de Fiestas, y le explicó todo, y que había una sentencia en firme, pero no hicieron nada. Ni se me apoyó, ni nada".

Justo al hilo del cambio de nombre de un centro educativo público de la ciudad, rebautizado en 2019 como CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, se ha posicionado la exlíder del partido Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez: "Con lo bonito que era el nombre del colegio Andalucía", ha tuiteado Rodríguez, en alusión a la denominación anterior de esta escuela de Cádiz.

Un año y 11 meses de cárcel

En concreto, Juan Carlos Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta; pena y acusaciones con las que el propio Aragón se declaró conforme. Este fallo judicial, que dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima, se impuso en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años atrás.

Al tener constancia de esta sentencia, el Gobierno local paralizó el homenaje a este carnavalero -fallecido en 2019- programado para este domingo, tal como ha podido saber este periódico. Así, la cita se aplazó "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto", según indicó el propio Consistorio en un comunicado oficial.