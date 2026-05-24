Manu Sánchez, "en shock" tras conocerse la sentencia por malos tratos a Juan Carlos Aragón: "Para mí, esto lo cambia todo"

A Juan Carlos Aragón lo condenaron a un año y 11 meses de cárcel por lesiones, vejaciones y amenazas hacia su expareja. Esta es la información que ha trascendido en las últimas horas y que ha provocado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Cádiz haya suspendido el homenaje a este autor programado para este domingo. Una sentencia que, en el caso del último pregonero del carnaval gaditano, Manu Sánchez, ha supuesto "un shock".

"La sensación es dolorosa, intensa y profunda. La decepción también", ha confesado Manu Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Tengo clara mi postura pero temo no encontrar las palabras, porque hay demasiada gente a la que quiero implicada y afectada. Condeno absolutamente la violencia, y especialmente la violencia machista. Sin matices. Sin peros. Hoy cualquier otro debate sobra".

El humorista y presentador nazareno ha aclarado en su comunicado que "no lo sabía": "Una condena en firme de hechos ya juzgados… yo no lo sabía. Conocía de oídas por Cádiz chismes sobre la horrible etapa anterior del Juan Carlos de las adicciones y las relaciones tóxicas, pero nunca en estos términos", ha subrayado Sánchez.

"Yo no puedo mentirme ni mentiros, para mí esto lo cambia todo, bastante. Mucho", ha afirmado el pregonero de esta fiesta en 2026. "Y duele. Rabia, vacío y sensación de orfandad. Hoy todo lo que no sea mandarle el apoyo a Paqui, sobra. Sigo en shock. Lo siento. Espero haber sido lo suficientemente claro. Seguiré intentando encontrar las palabras".

Lesiones, vejaciones y amenazas

En 2010, Juan Carlos Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta; pena y acusaciones con las que el propio Aragón se declaró conforme. Este fallo judicial dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima.

Después de que esta mujer presentara toda la documentación relativa a estos hechos ante el Ayuntamiento, el Gobierno local -presidido por el popular Bruno García- decidió suspender el homenaje de este domingo. Así, la colocación de la estrella en el paseo de la fama del carnaval se aplazó "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto", según indicó el propio Consistorio en un comunicado oficial.