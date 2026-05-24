Mociones de censura, casos de corrupción o denuncias por acoso: Andalucía registra 68 cambios de alcaldes a un año de las elecciones municipales

A tan solo un año de que se vuelvan a celebrar las elecciones municipales en Andalucía, son varios los alcaldes y alcaldesas electos que no han completado su mandato desde los pasados comicios locales del 28 de mayo de 2023. En total, se han registrado un total de 68 cambios en las alcaldías anzaluzas desde que se votó por última vez, once de ellos en lo que va de año. Todas las provincias de Andalucía, salvo Cádiz, han tenido algún cambio en la figura de sus primeros ediles.

De esos relevos, 23 se han producido por mociones de censura. Según los datos recopilados por Europa Press, uno de los casos más destacados tuvo lugar en Jaén capital, donde Julio Millán (PSOE) recuperó la Alcaldía en enero de 2025 gracias a una moción de censura presentada junto a Jaén Merece Más contra Agustín González (PP).

A este caso se suma el de Lahiguera, donde Inmaculada Morales (PSOE) fue elegida alcaldesa en septiembre de 2025 tras prosperar una moción de censura contra Francisca Paula Calero (IU). En total, la provincia jiennense suma dos cambios de gobierno por esta vía, a la espera de un posible tercero en Jódar, donde el PSOE ha aprobado por unanimidad presentar una moción de censura contra el actual ejecutivo de Con Andalucía (IU-Podemos) y PP.

En Almería se han producido tres cambios de alcaldía por mociones. Destaca Turre, donde Arturo Grima (PP) accedió al cargo en 2023 tras una moción contra el PSOE y en abril de 2026 renunció por el pacto con Turre para la Gente, cediendo la Alcaldía a José Antonio Visiedo.

En Carboneras, Salvador Hernández (Cs) llegó a la Alcaldía mediante una moción apoyada por el PSOE, mientras que en Chercos José Antonio Torres (PP), de 98 años, la recuperó tras otra moción contra Eduardo Mena (PSOE). Además, José Antonio García Alcaína (PP) fue proclamado presidente de la Diputación tras la renuncia de Javier Aureliano García por su investigación en el caso Mascarillas.

También en Sevilla se han registrado tres cambios de alcaldía por mociones. En La Campana, Manuel Fernández perdió la Alcaldía el pasado 3 de febrero tras prosperar una moción. A ello se suma el caso de Arahal, donde Francisco Brenes (PSOE) accedió al cargo en 2024 tras una moción contra Ana María Barrios (IU).

El Ronquillo, por su parte, ha vivido tres relevos en la Alcaldía durante la legislatura. José Antonio López (PSOE) inició el mandato, pero dimitió por bloqueos políticos. Después, Cipriano Huertas (Con Andalucía) asumió el cargo tras un pacto con el PP, aunque más tarde fue expulsado de su partido. En abril de 2024, Ana Cristina Arévalo llegó a la Alcaldía mediante una moción impulsada por el PSOE y, en 2025, Ana Vizcaíno tomó el relevo tras su renuncia.

La provincia de Córdoba solo ha registrado un cambio de alcaldía por moción, en 2025 en Peñarroya-Pueblonuevo, donde María Victoria Paterna (Sí Peñarroya) fue elegida alcaldesa tras una moción contra Víctor Pedregosa (PSOE).

Granada en la provincia que más cambios de alcaldías acumula desde 2023

La provincia de Granada se sitúa a la cabeza de los cambios de alcaldía durante el mandato, con 19 relevos registrados, siete de ellos derivados de mociones de censura. Las últimas tuvieron lugar en diciembre en Pinos Puente, impulsada por IU y PP contra el socialista Enrique Medina, y en Nevada, promovida por el PSOE contra Dolores Pastor.

También destacan los cambios en Montefrío, donde Remedios Gámez (PSOE) recuperó la Alcaldía con el apoyo de un edil del PP; en Láchar, donde Elisabet Barnes (IU) desbancó al socialista Pedro Sánchez con apoyo de IU y PP; y en Castilléjar, donde Estefanía Martínez (PSOE) accedió al cargo tras una moción contra el independiente Emilio Sánchez.

En Maracena, Carlos Porcel (PSOE) alcanzó la Alcaldía tras una moción que apartó al popular Julio Pérez, mientras que en Arenas del Rey Pedro Almenara se convirtió en octubre de 2023 en el primer alcalde de Vox tras prosperar otra moción apoyada por el PP contra el PSOE.

Mociones de censura en Málaga y Huelva

Por su parte, Málaga ha registrado cinco cambios de alcaldía por mociones. Entre los más destacados figuran los de Manilva, donde Mario Jiménez (Compromiso Manilva) asumió la Alcaldía en 2025, y Totalán, donde el socialista Miguel Ángel Escaño accedió al cargo en abril. También se han producido relevos en Comares, Mijas y Humilladero.

Huelva ha registrado dos cambios de alcaldía por mociones de censura. El más reciente se produjo hace un año en Nerva, donde José Luis Lozano (XNerva) accedió al cargo tras una moción impulsada por PSOE, IU y XNerva. Además, en Cumbres Mayores, la socialista Gema Castaño asumió la Alcaldía tras una moción contra José Félix Delgado (Cs).

A los cambios por mociones de censura se suman 33 relevos por dimisiones en Andalucía. Además, se han producido diez cambios por pactos de alternancia y dos por fallecimientos, los de los alcaldes de Santaella (Córdoba) y Torrubia (Málaga).

Almería, Cádiz y Córdoba

La provincia de Almería acumula diez cambios de alcaldía, tres de ellos en 2026. A las mociones ya citadas se añaden casos como el de Velefique, donde María del Mar Segura (PSOE) se convirtió en febrero en la primera alcaldesa del municipio tras la renuncia de Rafael García. Ese mismo mes, Álvaro Ramos (Garrucha para la Gente) asumió la Alcaldía de Garrucha dentro del pacto de alternancia con el PP.

También hubo relevos en Fines, donde José Manuel López (PP) sustituyó en 2025 a Rodrigo Sánchez tras el caso 'Mascarillas'; en Arboleas, con la llegada de Pepa Rodríguez (UCIN) por el pacto de alternancia; y en Cóbdar y Turrillas, tras las renuncias de sus respectivos alcaldes.

En Cádiz, el único cambio de alcaldía se produjo en Villamartín en 2024, tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), después de casi 14 años al frente, dejando el bastón de mando a María Martín (PP).

Córdoba ha registrado seis cambios de alcaldía desde el inicio del mandato, tres en 2025 y otros tres en 2026. A la moción ya citada se suman los relevos por dimisión en Belalcázar, Aguilar de la Frontera y Fuente Carreteros, además de Santaella tras el fallecimiento de José del Río Luna. Por pactos de alternancia se produjeron cambios en Cardeña.

En Granada, a las siete mociones de censura se añaden otros doce cambios. El último se produjo en diciembre en Cogollos de Guadix, tras la dimisión de Eduardo Martos (PP). Además, hubo relevos por pactos de alternancia en Colomera, Molvízar, Diezma y Gor, y por dimisiones en El Pinar, Cenes, Alhedín, La Malahá, Loja, Cijuela y Puebla de Don Fadrique.

La Algaba, un alcalde de ida y vuelta

En Sevilla, a los tres cambios ya citados y las dos dismisiones se suman otros seis, elevando el total a nueve y situándola como la provincia con más relevos en 2026. En La Algaba, Diego Manuel Agüera dimitió en febrero por una denuncia de acoso a un menor, fue sustituido por José Manuel Gutiérrez y recuperó el cargo en abril tras el archivo del caso.

En Montellano, Curro Gil (PSOE) fue relevado por Rocío Figueroa tras más de una década. En Gerena, María Tenorio (PSOE) asumió el cargo por la salida de Fernández Gualda, y en Salteras, José Antonio Alfaro (PSOE) tomó posesión como alcalde tras la dimisión de Antonio Valverde.

En las tierras onubenses se han registrado ocho cambios de alcaldía, incluidas las dos mociones ya mencionadas. En Santa Ana la Real, Guillermo Díaz (PSOE) fue elegido alcalde tras la renuncia por motivos de salud de José Antonio Ramos, y en 2024 se produjeron otros cinco cambios en Aljaraque, Palos de la Frontera, Lepe, La Palma del Condado y Encinasola.

En Jaén ha habido seis cambios de alcaldía. A las mociones citadas se suman Villatorres, donde Francisco Almagro (PP) sustituyó a Diego Calles (PSOE) por pacto entre ambos partidos; Huesa y Fuerte del Rey, ambos por renuncias de sus alcaldes; y Rus, donde Rocío Beltrán (PP) asumió la Alcaldía mediante un pacto de alternancia.

En Málaga se suman a las cinco mociones ya explicadas otros tres cambios, además de un noveno previsto en Villanueva del Trabuco, donde Juan Alejandro Pascual asumirá la Alcaldía por el pacto de alternancia el 28 de mayo. También hubo cambios en Casabermeja por motivos de salud y en Periana, donde Meritxell Vizuete sustituyó a Rafael Torrubia tras su muerte.