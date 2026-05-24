Los Remedios, El Porvenir o Santa Cruz: Juanma Moreno frena a Vox en los barrios de mayor poder adquisitivo y voto más conservador de Sevilla

De Los Remedios a Santa Clara. Las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Sevilla han protagonizado un trasvase de votos en el bloque conservador tras las elecciones andaluzas. Juanma Moreno ha fidelizado e incluso incrementado el apoyo al Partido Popular en las zonas de mayores rentas per cápita de la capital hispalense en detrimento de Vox. A la espera del arranque de las negociaciones entre los populares y Vox para formar Gobierno, las miradas en plena resaca electoral se dirigen a los mapas, los datos y las cifras. Las lecturas son tan múltiples como interesantes.

Uno de los bastiones del voto conservador de Sevilla es Los Remedios. Este barrio. situado al otro lado del río Guadalquivir y que cada primavera acoge la Feria de Abril, alcanza rentas próximas a los 60.000 euros anuales por hogar. En esta zona, se ha registrado un trasvase de voto conservador -donde desde hace tiempo PP y Vox son primera y segunda fuerza respectivamente- aunque esta vez se aumentó su distancia en favor de Juanma Moreno. Hubo muchas personas que optaron en 2022 por la extrema derecha y que el pasado 17M se decantaron por las listas de los populares, que ganaron un mayor voto ideológico.

El caso más llamativo es el eje de las calles Virgen de la Victoria, Monte Carmelo y Juan Sebastián Elcano, donde el PP ha subido un 12% de votos, mientras Vox se ha dejado por el camino un 12,6% de sufragios. No se trata de un hecho aislado. En las calles Virgen de Setefilla, Virgen de Begoña y Virgen del Valle ocurrió lo mismo. El partido de Juanma Moreno ha sumado un 11,7% de apoyos, mientras la extrema derecha ha perdido un 10,9% de votos. Mismo efecto en la zona más próxima al Parque de Los Príncipes, concretamente, en la confluencia del último tramo de la calle Niebla con Santa Fe: el PP subió un 7,7% y Vox bajó un 7,6%.

¿Cómo votaron en Santa Cruz, El Porvenir y Nervión?

Cruzando el río Guadalquivir, está el popular barrio de Santa Cruz en el casco antiguo de la ciudad. Más allá de suponer una zona de gran afluencia turística por el atractivo de sus recogidas calles y rincones peculiares, tiene un alto poder adquisitivo entre sus habitantes. Sus algo más de 2.000 habitantes presentan rentas de 65.000 euros anuales, aproximadamente. Aquí también son de Juanma Moreno. El Partido Popular se hizo con el 70% del voto, un 11% más que hace cuatro años, mientras la extrema derecha redujo un 8,6% sus apoyos. Un nuevo ejemplo de la fuga de voto dentro del bloque conservador.

El Porvenir se configura como otro de los barrios con rentas más altas de Sevilla. Con un censo próximo a las 6.000 personas, el poder adquisitivo alcanza niveles de casi 70.000 euros anuales, un 80% por encima de la media de la ciudad. Esta zona residencial de perfil acomodado, con vivienda consolidada, calles amplias y una fuerte vinculación con el entorno de María Luisa y el eje del Prado de San Sebastián optó por el PP en siete de cada diez papeletas el pasado 17M. Una subida del 9% para los de Juanma Moreno en detrimento de la extrema derecha que bajó un 9,2% de sufragios.

Este fenómeno se repitió en algunas manzanas del barrio de Nervión aunque con una menor oscilación. El núcleo de viviendas que recoge la Avenida de Andalucía, la Avenida de la Cruz del Campo, calle Rico Cejudo y Mariano Benllibre registró una caída de Vox del 3,4% de voto que se trasladó al PP al registrar un aumento idéntico a los sufragios perdidos por la extrema derecha en términos porcentuales. Algo similar a lo ocurrido en la manzana entre la Avenida de Ciudad Jardín, calle Alonso Cano y Francisco Pacheco. Juanma Moreno sumó aquí un 0,8% de sufragios, mientras Vox cayó un 0,7%.

El trasvase de voto en el bloque conservador también llega hasta la periferia de la ciudad de Sevilla. El barrio de Santa Clara es una urbanización residencial planificada, con chalets, calles amplias y abundancia de zonas verdes, en la zona este de la capital sevillana y cuenta con rentas medias elevadas llegando hasta los 60.000 euros anuales. En el eje de las calles Fray Marcos de Niza, Rodrigo de Escobedo, Don Juan y Carabela la Niña, los votos de la extrema derecha cayeron un 8,6% respecto a las autonómicas de 2022, mientras el PP ganó un 8,8% de sufragios.

Alta participación en las zonas de más poder adquisitivo de la ciudad

La participación en las elecciones autonómicas en las zonas de alto poder adquisitivo de la ciudad de Sevilla fue alta. Mientras alcanzaba el 73% en algunas secciones del barrio de Nervión, llegaba hasta el 85% en El Porvenir. En las calles de Los Remedios, Santa Cruz y Santa Clara votó el 80% del censo. El apoyo a los bloques de la derecha es evidente ya que capitaliza entre el 79 y el 83% de los sufragios, aunque en Ciudad Jardín sí se encuentra más repartido con las fuerzas de izquierdas.

Juanma Moreno obtuvo 53 diputados el pasado domingo 17 de mayo, cinco menos que en las elecciones autonómicas de 2022. A pesar de que mejoró en número de votos, recogiendo un aumento en 146.547 sufragios, no se tradujo en un incremento de escaños. Un aumento en los apoyos que en Sevilla capital está especialmente vinculado con las zonas más ricas de la ciudad, donde Vox bajó a costa de Juanma Moreno, que captó un mayor voto ideológico.