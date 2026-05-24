Tragedia de madrugada en Lepe: un muerto y un herido en un accidente de moto

La madrugada en Lepe ha dejado un balance trágico: una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de moto registrado en esta localidad onubense, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Accidente de moto en la A-5055

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5 de la A-5055 sobre la 1:30 horas, momento en el que el 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de una moto con dos personas heridas.

Se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico de urgencias de Lepe cuyos facultativos han confirmado el fallecimiento de una persona en el siniestro, de la que no han trascendido más datos, mientras que otra, un joven de 18 años, ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital Virgen de la Bella.

Otros accidentes de tráfico en Andalucía

Además, durante la pasada noche, el 112 ha coordinado otros dos accidentes de tráfico con cuatro heridos, respectivamente, uno en Huelva capital, y otro en Villamartín, en la provincia de Cádiz.

En la capital onubense el suceso tuvo lugar sobre las 23:00 horas en la Avenida Andalucía, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó con una palmera, resultando heridas cuatro personas, tres varones, dos de 21 y uno de 18 años, y una mujer de 19, que fueron evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Intervinieron los servicios sanitarios de la Junta y efectivos de la Policía Local.

Salida de vía en Villamartín

En Villamartín, el 112 atendió pasadas las 21:30 horas un accidente de tráfico en el kilómetro 25 de la A-384.

Según indicaban los alertantes, un turismo se había salido de la vía y había dado vueltas de campana, quedando varias personas atrapadas.

El centro coordinador movilizó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos y a mantenimiento de la vía. Cuatro mujeres (tres de 27 y una de 22 años), resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital de Villamartín.