La Aemet alerta de un nuevo repunte del calor en la última semana de mayo: Andalucía volverá a rozar los 40ºC

Andalucía afronta desde este lunes un inicio de semana marcado por un ambiente plenamente veraniego. La estabilidad será la nota dominante en buena parte de la comunidad, con cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas y temperaturas máximas elevadas para finales de mayo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Sevilla será la capital andaluza con los valores más altos, con una máxima prevista de 37 grados, seguida de Córdoba, con 35, y Jaén, con 34. El calor se dejará notar especialmente en el interior, donde las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y en niveles más propios del verano que de la recta final de la primavera.

La jornada estará acompañada, en general, por vientos flojos variables, aunque con intervalos moderados en el litoral mediterráneo oriental y en las sierras Béticas occidentales. La principal excepción volverá a estar en la provincia de Cádiz, donde continuará soplando levante fuerte, con rachas que podrán ser ocasionalmente muy intensas.

La Aemet mantiene para este lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, especialmente al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Sevilla afronta una semana de calor creciente, con máximas de hasta 39 grados La última semana de mayo dejará en Sevilla un ambiente plenamente veraniego, según la previsión de la Aemet. Las temperaturas máximas se mantendrán en 37 grados entre el lunes y el miércoles, antes de dar un nuevo salto térmico el jueves y el viernes, cuando se alcanzarán los 39 grados. Las mínimas apenas variarán durante la semana y se situarán en torno a los 20 grados, aunque el sábado subirán ligeramente hasta los 21 grados. La sensación térmica será incluso algo más alta el martes, con 38 grados, y coincidirá con la máxima real el jueves y el viernes, con 39 grados. El tiempo será estable durante toda la semana. La Aemet no prevé precipitaciones en Sevilla, con una probabilidad del 0% todos los días. Los cielos alternarán entre nubes altas, poco nuboso y despejado, especialmente en las jornadas más calurosas del jueves y el viernes. El índice ultravioleta también será elevado: 8 entre el lunes y el miércoles y 9 el jueves, por lo que la semana combinará temperaturas muy altas, ausencia de lluvia y fuerte radiación solar.

Además, el viento vuelve a condicionar la jornada en distintos puntos de la provincia gaditana. En la campiña, el litoral y el Estrecho se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora, que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en el área del Estrecho, según la previsión recogida por Europa Press a partir de los avisos de la Aemet.

Con este escenario, la última semana de mayo arranca en Andalucía con una combinación de calor intenso en el interior y levante fuerte en Cádiz, en una jornada sin lluvias destacadas y con valores térmicos claramente por encima de lo habitual en amplias zonas de la comunidad.

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vg