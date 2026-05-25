El Infoca logra extinguir tres de los ocho incendios forestales declarados en Andalucía

El Plan Infoca, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ha gestionado este domingo ocho incendios forestales en distintos puntos de la comunidad andaluza, tres de ellos ya extinguidos en los parajes de La Sierrezuela, en Adamuz; Corral de Félix, en Almonte; y Jaral de Cálar, en Lanjarón.

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, los ocho fuegos forestales declarados en Andalucía han sido, además de los tres citados anteriormente, en Andújar (Jaén), Viator (Almería), Almadén de la Plata (Sevilla), Alhama de Granada y otro más en Almonte (Huelva).

Incendios controlados en Granada y Sevilla

En estos momentos, los incendios del municipio granadino de Alhama de Granada como el de Almadén de la Plata se encuentran controlados y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

De hecho, según ha detallado este servicio, en Alhama de Granada se encontraban un total de 16 medios del Infoca desplazados para intentar controlar el incendio. En concreto, se han movilizado tres helicópteros semipesados; cuatro grupos de bomberos forestales; dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios; dos técnicos de operaciones; dos agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agente de medio ambiente.

Fuegos estabilizados en Viator y Andújar

Por su parte, el incendio forestal en Viator se encuentra estabilizado, así como el del paraje Encinajero de Andújar (Jaén). En cuanto al de Viator, concretamente en el paraje La Juaida, se ha estabilizado a las 19.10 horas tras movilizar a un total de seis efectivos del Infoca, compuestos por un helicóptero semipesado; dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. Actualmente, se mantiene la autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente.

Finalmente, el de Andújar ha sido estabilizado a las 21.40 horas de este domingo, con dos autombas, cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado y un agente medioambiental trabajando en la zona.

Almonte mantiene un incendio sin estabilizar

El incendio que todavía no han sido estabilizado corresponde al paraje Marismillas de Almonte. Este fue declarado a las 18,05 horas de este domingo y ha requerido el desplazamiento de un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica).

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Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha emitido en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), consultada por Europa Press, que se encuentra "haciendo seguimiento al nuevo incendio declarado en el término de Almonte, donde en estos momentos combatimos las llamas por tierra y aire".