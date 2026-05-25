Juanma Moreno aún no ha iniciado las conversaciones con Vox tras las elecciones en Andalucía: "Tampoco hay prisa, tenemos tiempo"

Los días pasan y la fecha para la composición del Parlamento de Andalucía se acerca. Tras no revalidar la mayoría absoluta, Juanma Moreno deberá de tener una primera negociación con Vox para el reparto de sillones de la mesa de la cámara autonómica. De momento, las conversaciones con la extrema derecha "no han comenzado", según ha indicado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía este lunes. Afirma que se pondrán en contacto con los de Abascal en breve aunque asumen no tener prisa.

"Probablemente, a lo largo de esta semana o la que viene", ha respondido Juanma Moreno tras ser preguntado por las conversaciones con Vox en el Canal Extremadura. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía se ha desplazado este lunes a la localidad cacereña de Cuacos de Yuste para recibir por parte del Rey Felipe VI el XIX Premio Europeo Carlos V, como copresidente del Comité de las Regiones. Una cita que fue aplazada de su fecha inicialmente prevista ante la coincidencia con la campaña electoral.

"Tampoco hay prisa, hasta el día 11 de junio no se constituye el Parlamento y, por tanto, tenemos tiempo", ha indicado Moreno con calma. Los resultados del pasado 17M donde el PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta, deja la gobernabilidad en mano de la extrema derecha. Desde Vox, quieren pisar el acelerador y sentarse cuanto antes. El candidato Manuel Gavira instó a los populares la semana pasada a empezar de forma inmediata la negociación. "Hay que sentarse a hablar y discutir punto a punto, con plazos de ejecución y con garantías suficientes".

De momento, la extrema derecha no habla de sillones en el futuro Gobierno andaluz y ponen como requisito la prioridad nacional que repitieron diariamente en la campaña. Gavira mostró "mano tendida" y eludió concretar si planteará como exigencia entrar en el Gobierno andaluz pero al mismo tiempo lanzó una advertencia: "No vamos a regalar la investidura a nadie porque sería defraudar a quienes nos votaron". Por su parte, Juanma Moreno insiste en seguir gobernando en solitario. "Ha sido un resultado claro y contundente a favor del grupo político que yo represento: es lo razonable, sensato y positivo". Insiste en este aspecto aunque asume que, a la hora de legislar, los pactos estarán a la orden del día: "Evidentemente, llegaremos a acuerdos dentro de la dinámica parlamentaria".

¿Cuándo podría convocarse la sesión de investidura?

La Cámara autonómica quedará constituida el próximo jueves 11 de junio, día en el que los diputados tomarán sus actas y se repartirán los puestos en la mesa del Parlamento. En Extremadura y Aragón, PP y Vox llegaron a la sesión constitutiva en un escenario de máxima confrontación de forma que cada uno votó a sus candidatos y finalmente los populares asumieron los principales puestos.

A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el presidente de la mesa presente un candidato a la investidura. Una vez elegida esta persona, los plazos se diluyen porque el presidente de la Cámara no tiene un plazo máximo para convocar un primer pleno de investidura. En caso de que resulte fallida la investidura en este primer pleno, empieza a correr el reloj. En menos de dos meses deberá convocarse una nueva sesión de investidura y si vuelve a ser fallida, habrá repetición electoral. El PP deberá estudiar y medir muy bien los plazos.