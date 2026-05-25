Lola Ramírez, primera esposa de Juan Carlos Aragón: "No debe continuar la veneración a quien tanto daño produjo"

Lo que pretendía ser un domingo dedicado a Juan Carlos Aragón acabó convirtiéndose en un capítulo especialmente delicado en torno a su figura y al mundo del Carnaval de Cádiz. La suspensión del homenaje previsto junto al Gran Teatro Falla llegó tras la presentación de documentos y la sentencia firme por una condena por malos tratos a Paqui León.

Según ha reconocido el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, han sido numerosos las llamadas y de mujeres asociaciones para retirar el nombre del colegio que lleva el nombre del autor. Además, la primera exmujer Lola Ramírez Fuertes, presentó un escrito en el ayuntamiento, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, a las concejalas Beatriz Gandullo, responsable de Carnaval y Fiestas, y Virginia Martín García, concejala de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI. La carta está fechada en Cádiz el 24 de mayo de 2026.

Apoyo incondicional a Paqui León

En dicho texto, la primera esposa del autor carnavalesco y madre de su primera hija, ha trasladado formalmente su apoyo a Francisca Pino Fernández, Paqui León, expareja de Aragón, después de que esta presentara documentación relativa a la sentencia que motivó la paralización del acto previsto en las inmediaciones del Falla. En la carta, Ramírez Fuertes expresa su “solidaridad” y su “apoyo incondicional” a Paqui León por, según recoge el propio escrito, “la valentía de dar el paso” para que cesen los homenajes y reconocimientos públicos al autor.

La primera esposa de Aragón sostiene que existen motivos suficientes para que no se continúe ensalzando públicamente su figura. En el escrito afirma que no debe mantenerse la veneración hacia alguien que, según sus palabras, “tanto daño produjo”.

Su propia experiencia personal con Juan Carlos Aragón

Ramírez Fuertes también alude a su propia experiencia personal y asegura que es consciente de lo que pudo sufrir Francisca Pino. Además, lamenta que en aquellos años ni los mecanismos jurídicos ni la sensibilidad social le permitiesen demostrar, según afirma, “la verdadera dimensión” de una persona que contaba con un amplio seguimiento público.

Por ello, la firmante comparte la petición para que cesen los actos públicos de reconocimiento y ensalzamiento a Juan Carlos Aragón, al considerar que estos homenajes “no hacen más que ahondar en el sufrimiento y dolor” de quienes, según señala, lo padecieron.

Este escrito se suma al contexto abierto tras la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de suspender la colocación de la estrella de Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval por la condena impuesta al autor por lesiones, amenazas y vejaciones hacia su expareja.

Además, el caso ha derivado en un nuevo escenario institucional, después de que el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunciara que llevará al pleno la retirada de los honores concedidos a Aragón y solicitará al Consejo Escolar que revise el nombre del colegio dedicado al autor.