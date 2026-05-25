El 'nuevo' paseo marítimo de Matalascañas toma forma con rampas accesibles y escaleras hacia la playa

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha difundido nuevas imágenes del avance de las obras de reconstrucción del paseo marítimo de Matalascañas, donde ya se están instalando las rampas accesibles y las escaleras del nuevo frente litoral. La actuación forma parte de los trabajos emprendidos tras los graves daños causados por los temporales de invierno, que dejaron destrozadas varias zonas del paseo y obligaron a acelerar las reparaciones antes de la temporada alta.

"Sin apoyo de ningún tipo"

Desde el Consistorio almonteño han destacado que la recuperación de Matalascañas avanza “con más fuerza que nunca” y han subrayado que el nuevo paseo marítimo se ha reconstruido “a pasos de gigante” en apenas cuatro meses. El gobierno municipal sostiene que los trabajos se están ejecutando “sin apoyo de ningún tipo” y defiende que, pese a las dificultades, el objetivo sigue siendo que este espacio clave para vecinos, visitantes y empresarios esté operativo este verano.

Nuevas rampas accesibles y escaleras en el paseo marítimo de Matalascañas. / Ayuntamiento de Almonte

Las nuevas imágenes permiten apreciar una fase especialmente relevante de la obra, con la colocación de elementos de accesibilidad y de conexión entre el paseo marítimo y la playa. La instalación de rampas accesibles y escaleras supone un paso más en la recuperación de esta infraestructura, después de los trabajos de asfaltado y remodelación del conjunto del paseo mostrados la pasada semana por el Consistorio almonteño.

El paseo marítimo de Matalascañas quedó seriamente afectado a comienzos de año por los temporales que golpearon la costa onubense, con daños extendidos a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros. El Ayuntamiento de Almonte llegó a calcular el impacto económico en torno a los nueve millones de euros, entre la recuperación del paseo y otras actuaciones vinculadas a la defensa del litoral, en un enclave especialmente expuesto al avance del mar.

Estado actual del paseo marítimo de Matalascañas. / Ilusiona

La reconstrucción mantiene abierto, además, el debate sobre las soluciones de fondo que necesita Matalascañas para proteger su primera línea de playa ante futuros episodios de viento, lluvia y oleaje. Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que seguirá trabajando “poco a poco, pero sin parar” para recuperar la normalidad en uno de los principales motores turísticos de la provincia de Huelva.