Preocupación en Mazagón por un enorme socavón junto a las viviendas a 300 metros de la playa
La asociación vecinal AVEMA denuncia el peligro de un socavón en la calle Isla del Gallo, junto a viviendas y en una zona paralela a la principal vía de acceso a la playa
La Asociación de Vecinos de Mazagón (AVEMA) ha convocado un acto reivindicativo bajo el lema “No al abandono de Mazagón” para denunciar la situación de un enorme socavón abierto en la calle Isla del Gallo, a unos 300 metros de la playa y junto a varias viviendas en este enclave costero de Huelva. La entidad vecinal advierte de que “el socavón de la calle Isla del Gallo supone un peligro evidente para peatones, tráfico y viviendas cercanas”, por lo que reclama una intervención urgente antes de que la situación pueda agravarse.
Mazagón, que depende administrativamente de los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Moguer, vuelve así a ser escenario de una protesta vecinal por el estado de algunas infraestructuras. La calle afectada discurre paralela a la avenida de los Conquistadores, la vía principal de acceso a la playa, lo que aumenta la preocupación entre los residentes por tratarse de una zona próxima al tránsito habitual de vecinos, visitantes y vehículos que se dirigen al litoral.
Desde AVEMA aseguran que “los vecinos llevan tiempo reclamando una actuación seria y definitiva, pero seguimos sin respuestas claras ni actuaciones eficaces”. La asociación ha trasladado una serie de exigencias a las administraciones competentes, entre ellas “una actuación urgente e inmediata”, “información transparente sobre las soluciones previstas” y “compromisos y plazos concretos”, además de reclamar que “Mazagón deje de ser ignorado”.
El acto reivindicativo junto al socavón busca visibilizar el problema y presionar para que se adopten medidas definitivas. Desde AVEMA insisten en que “no queremos promesas vacías. Queremos soluciones”, y avanzan que seguirán defendiendo los intereses de Mazagón y denunciando “cualquier situación de abandono” que afecte al mantenimiento, la seguridad o la convivencia en este núcleo costero onubense.
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