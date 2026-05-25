Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de idiomasIncendio DoñanaCaso Juan Carlos AragónLola RamírezManuscrito CervantesCrónica RocíoObras en SevillaNegociación Vox-PPRepunte del calorMorante San FermínCafetería Sevilla Pérez-ReverteJosé Ignacio García
instagramlinkedin

Preocupación en Mazagón por un enorme socavón junto a las viviendas a 300 metros de la playa

La asociación vecinal AVEMA denuncia el peligro de un socavón en la calle Isla del Gallo, junto a viviendas y en una zona paralela a la principal vía de acceso a la playa

Imagen del socavón en Mazagón.

Imagen del socavón en Mazagón. / Avema

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

La Asociación de Vecinos de Mazagón (AVEMA) ha convocado un acto reivindicativo bajo el lema “No al abandono de Mazagón” para denunciar la situación de un enorme socavón abierto en la calle Isla del Gallo, a unos 300 metros de la playa y junto a varias viviendas en este enclave costero de Huelva. La entidad vecinal advierte de que “el socavón de la calle Isla del Gallo supone un peligro evidente para peatones, tráfico y viviendas cercanas”, por lo que reclama una intervención urgente antes de que la situación pueda agravarse.

Imagen del socavón.

Imagen del socavón. / Avema

Mazagón, que depende administrativamente de los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Moguer, vuelve así a ser escenario de una protesta vecinal por el estado de algunas infraestructuras. La calle afectada discurre paralela a la avenida de los Conquistadores, la vía principal de acceso a la playa, lo que aumenta la preocupación entre los residentes por tratarse de una zona próxima al tránsito habitual de vecinos, visitantes y vehículos que se dirigen al litoral.

El socavón está pegado a una zona de viviendas.

El socavón está pegado a una zona de viviendas. / Avema

Desde AVEMA aseguran que “los vecinos llevan tiempo reclamando una actuación seria y definitiva, pero seguimos sin respuestas claras ni actuaciones eficaces”. La asociación ha trasladado una serie de exigencias a las administraciones competentes, entre ellas “una actuación urgente e inmediata”, “información transparente sobre las soluciones previstas” y “compromisos y plazos concretos”, además de reclamar que “Mazagón deje de ser ignorado”.

Noticias relacionadas y más

El acto reivindicativo junto al socavón busca visibilizar el problema y presionar para que se adopten medidas definitivas. Desde AVEMA insisten en que “no queremos promesas vacías. Queremos soluciones”, y avanzan que seguirán defendiendo los intereses de Mazagón y denunciando “cualquier situación de abandono” que afecte al mantenimiento, la seguridad o la convivencia en este núcleo costero onubense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar
  2. Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
  3. El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: '¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?
  4. José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
  5. Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: 'Paqui tiene razón
  6. Los Pajaritos, Torreblanca y las Tres Mil: la izquierda resiste a la irrupción de Vox en los barrios más pobres de Andalucía
  7. El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
  8. Una condena por lesiones y vejaciones a su expareja motivó la suspensión del homenaje a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Preocupación en Mazagón por un enorme socavón junto a las viviendas a 300 metros de la playa

Preocupación en Mazagón por un enorme socavón junto a las viviendas a 300 metros de la playa

Declara la mujer del cura acusado de abusos en Málaga durante el juicio de este lunes: "No podía creer lo que estaba viendo"

Declara la mujer del cura acusado de abusos en Málaga durante el juicio de este lunes: "No podía creer lo que estaba viendo"

Juanma Moreno aún no ha iniciado las conversaciones con Vox tras las elecciones en Andalucía: "Tampoco hay prisa, tenemos tiempo"

Juanma Moreno aún no ha iniciado las conversaciones con Vox tras las elecciones en Andalucía: "Tampoco hay prisa, tenemos tiempo"

Residencia universitaria Amro Sevilla

Residencia universitaria Kadora Granada

Vox afea a Juanma Moreno no haberles llamado tras las elecciones: "Reaccionamos mal al chantaje"

Vox afea a Juanma Moreno no haberles llamado tras las elecciones: "Reaccionamos mal al chantaje"

El incendio en Doñana condiciona el regreso de las hermandades del Rocío

El incendio en Doñana condiciona el regreso de las hermandades del Rocío

Lola Ramírez, primera esposa de Juan Carlos Aragón: "No debe continuar la veneración a quien tanto daño produjo"

Lola Ramírez, primera esposa de Juan Carlos Aragón: "No debe continuar la veneración a quien tanto daño produjo"
Tracking Pixel Contents