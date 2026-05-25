El PSOE de Jaén se prepara ya para las municipales: Paco Reyes deja la presidencia de la Diputación tras 15 años y da paso a Juan Latorre

El Comité Provincial del PSOE de Jaén ha aprobado la candidatura del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, para la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Tras la celebración del pleno ordinario de Diputación del próximo viernes, el actual presidente, Francisco Reyes, presentará su renuncia, mientras que el pleno de la toma de posesión del nuevo presidente se producirá el martes 9 de junio.

Reyes, que ha sido uno de los hombres más poderosos del partido en Andalucía, llegó a la presidencia de Diputación en junio de 2011 y deja el cargo después de 15 años. La sucesión estaba pactada desde que Latorre, alcalde del municipio de Arjona, fue designado secretario provincial del PSOE jiennense en el último congreso.

Según ha detallado el partido en una nota, su propuesta ha sido validada en el Comité Provincial Extraordinario tras las reuniones celebradas este lunes por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén y por el Grupo Socialista de la Diputación. La candidatura se elevará ahora a las Comisiones Regional y Federal de Listas del partido.

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha indicado que con este relevo "se cierra el proceso de renovación iniciado hace 15 meses con la elección de Juan Latorre como secretario general del PSOE de Jaén". Es una sucesión pactada y que estaba escrita en el guion del partido.

Un relevo pactado

Durante la confección de las listas del PSOE al Parlamento andaluz para el pasado 17 de mayo, el secretario general de Jaén, Juan Latorre, alcalde de Arjona, jugó las cartas internas "de forma inteligente y con generosidad", según coincidieron varias voces de la dirección del partido. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, fue el elegido para encabezar la candidatura y como número uno de esa lista aterrizará en el próximo Parlamento andaluz. Asumía así el encargo que le hizo su secretario general. La número dos fue Ángeles Férriz, una de las diputadas más potentes del actual grupo parlamentario socialista, que se enfrentó a Latorre en las primarias por la dirección del PSOE jiennense en marzo de 2025 en una dura batalla interna. A diferencia de lo que ocurrió en el PSOE de Cádiz, las listas lejos de reabrir esa división, quizás la más ruidosa junto a la guerra de la provincia gaditana, de todas las que se vivieron tras el congreso regional que ratificó a Montero como líder en Andalucía, sirvieron para pactar este relevo interno.

El objetivo, según ha explicado el PSOE, es dar "un nuevo impulso a la magnífica gestión que se ha venido realizando por parte de Francisco Reyes y los equipos de Gobierno de la Diputación". "Ahora es necesario subir un nuevo escalón para seguir apoyando y apostando por el municipalismo y los ayuntamientos de la provincia de Jaén", apuntaron en un comunicado.

Los socialistas lamentaron en su nota que ayuntamientos y entidades locales "están abandonados por el PP y el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno", por lo que "entendemos que hay que reforzar esta apuesta por el municipalismo". Asimismo, ha valorado que el partido afronta este último año de legislatura "con el objetivo de lograr el mayor número de ayuntamientos posibles en mayo de 2027".

Tras la debacle del pasado 17 de mayo, domingo de las elecciones andaluzas, el PSOE se prepara ya en clave de elecciones municipales, que tocarán en mayo de 2027.