Vox afea a Juanma Moreno no haberles llamado tras las elecciones: "Reaccionamos mal al chantaje"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha reprochado este lunes al presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno Bonilla, que todavía no haya llamado a Manuel Gavira tras perder la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ha lanzado una advertencia: la formación “reacciona mal” ante “el chantaje y la traición”.

Vox exige contactos tras las elecciones andaluzas

Moreno Bonilla perdió cinco asientos en los comicios celebrados el domingo pasado en Andalucía, y no consiguió revalidar su mayoría absoluta. Si quiere repetir como jefe del ejecutivo autonómico necesita el apoyo de Vox, que ya ha avisado de que quieren un cambio en las políticas y, para ello, "hará valer sus votos". Por el momento no han aclarado si quieren integrarse en un gobierno de coalición como han hecho en Extremadura, Aragón y próximamente Castilla y León.

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha destacado que ya han pasado ocho días desde las elecciones y ha lamentado que su candidato allí aún no ha tenido noticias del presidente andaluz. "Gavira sigue esperando una llamada", ha incidido el portavoz.

Fúster pide humildad a Moreno Bonilla

Fúster ha reclamado a Moreno Bonilla "humildad" y le ha insistido para que "escuche" la voluntad de los andaluces expresada en las urnas. Además, le ha recomendado hablar con la presidenta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, para que le traslade "lo fácil que es negociar con Vox por las buenas" y "lo mal" que reaccionan ante "el chantaje y la traición".