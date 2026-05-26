La Aemet prevé una semana de pleno verano en Andalucía: Sevilla alcanzará los 40 grados el domingo

Andalucía afronta una recta final de mayo con tiempo más propio de pleno verano que de primavera. La estabilidad atmosférica, los cielos poco nubosos o despejados y el ascenso progresivo de las temperaturas marcarán los próximos días, especialmente a partir del jueves, cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé una subida generalizada de los termómetros en la comunidad. La Aemet mantiene que las temperaturas seguirán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, con registros por encima de los 34-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular.

El episodio tendrá especial incidencia en el interior andaluz y, de forma destacada, en Sevilla, donde las máximas irán escalando durante la semana hasta alcanzar los 40 grados el domingo. La capital hispalense pasará de los 37 grados previstos para el jueves a los 38 del viernes, 39 el sábado y 40 el domingo, en un tramo final de semana claramente veraniego.

También Córdoba se situará entre las capitales más calurosas, con 37 grados el jueves, 38 el viernes y 39 tanto el sábado como el domingo. Jaén alcanzará los 37 grados el sábado y subirá hasta los 38 el domingo, mientras que Granada se moverá entre los 35 y los 36 grados durante el fin de semana.

El calor no solo se notará durante el día. A partir del fin de semana, las mínimas también serán más elevadas en buena parte de Andalucía. En Sevilla, la noche del sábado al domingo dejará una mínima de 22 grados, lo que apunta a una madrugada tropical. En Jaén, las mínimas serán aún más altas, con 24 grados tanto el sábado como el domingo.

La semana comenzará con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios. El martes predominarán los vientos flojos variables, aunque en la provincia de Cádiz soplará levante moderado, con rachas ocasionalmente fuertes. El miércoles se mantendrá la misma tónica, con ambiente estable y máximas localmente en ascenso.

El cambio más claro llegará el jueves, con una subida térmica generalizada en Andalucía. Ese día, Sevilla y Córdoba llegarán a 37 grados, Granada y Jaén alcanzarán los 35, Huelva se quedará en 31 y Málaga en 29. En el litoral, los valores serán más suaves, aunque también con ambiente cálido: 28 grados en Almería y 27 en Cádiz.

Sevilla ya ha tocado los 40 grados en mayo en tres años recientes: 2015, 2022 y 2025 Antes del episodio de calor de mayo de 2025, en Sevilla solo se había llegado a los 40 grados en mayo en dos ocasiones desde el inicio de la serie en 1951: en 2015 y en 2022, según datos de la Aemet. En mayo de 2025, la Aemet confirmó que el aeropuerto de Sevilla alcanzó 40,7 grados el día 31, igualando ese valor con el aeropuerto de Córdoba como las temperaturas más altas entre observatorios principales ese mes.

El viernes apenas habrá cambios, pero el calor se consolidará en el interior. Sevilla subirá hasta los 38 grados y Córdoba también alcanzará esa cifra. Jaén llegará a 36, Granada se mantendrá en 35 y Huelva rondará los 30 grados. Para el sábado y el domingo, el episodio se intensificará, con Sevilla en 39 y 40 grados, respectivamente, y Córdoba en 39 durante todo el fin de semana.