Campaña de la Renta 2025: cómo y cuándo pedir cita para hacer la declaración de forma presencial

Los contribuyentes que quieran hacer la declaración de la Renta de forma presencial en una oficina de la Agencia Tributaria deberán pedir cita previa. Este trámite es obligatorio: no basta con acudir a una oficina dentro del plazo de atención, ya que el servicio funciona únicamente con reserva de día y hora.

Según el calendario oficial de la Agencia Tributaria, la cita para la atención presencial en oficinas puede solicitarse desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio, mientras que la confección de declaraciones en oficina estará disponible a partir del 1 de junio dentro de la Campaña de la Renta 2025.

La cita puede solicitarse por varias vías. La opción más habitual es hacerlo por internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, identificándose con NIF o NIE, número de referencia, Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital. También puede gestionarse desde la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria.

Quienes prefieran pedirla por teléfono pueden hacerlo mediante el servicio automático en los números 91 535 73 26 o 901 12 12 24, así como a través del teléfono de cita con atención personal: 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.

La Agencia Tributaria recuerda que, una vez concertada la cita, el contribuyente deberá acudir con la documentación necesaria para poder confeccionar la declaración. Entre los documentos básicos figuran el DNI original del titular, fotocopias del DNI de las personas que figuren en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles en propiedad, alquiler u otras situaciones.

Claves para pedir cita presencial para la Renta 2025 Cuándo se puede pedir cita: del 29 de mayo al 29 de junio. Cuándo empieza la atención presencial: el 1 de junio. Hasta cuándo dura la campaña: hasta el 30 de junio. Dónde se pide: sede electrónica de la Agencia Tributaria, app oficial o teléfono. Teléfonos: 91 535 73 26, 901 12 12 24, 91 553 00 71 y 901 22 33 44. Imprescindible: llevar DNI, IBAN, referencias catastrales y documentación fiscal necesaria.

Además, si se va a realizar la declaración en nombre de otra persona, será necesario llevar una autorización firmada y una fotocopia del DNI de la persona representada. La Agencia Tributaria advierte de que, si no se aportan los datos y documentos necesarios, no se podrá realizar la declaración en la cita presencial.

En caso de no poder acudir, la cita debe anularse al menos con un día de antelación para que pueda quedar disponible para otro contribuyente. La anulación puede hacerse por las mismas vías utilizadas para solicitarla: internet, aplicación móvil o teléfono.