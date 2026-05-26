Los ferris entre Huelva y Canarias pierden casi un 8% de pasajeros pese a superar los 12.000 usuarios

Las rutas marítimas en ferry entre Huelva y Canarias, declaradas de interés público, han registrado hasta el mes de abril un total de 12.123 pasajeros, lo que supone un descenso del 7,86% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 13.157 usuarios.

Barco de Fred Olsen Express que conecta Huelva con Canarias. / El Correo

Según los datos del Puerto de Huelva consultados por EFE, estas líneas regulares conectan la capital onubense con Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, aunque en los primeros cuatro meses del año han visto reducido tanto el movimiento de pasajeros como el de vehículos.

También baja el traslado de vehículos

El descenso también se ha reflejado en el número de vehículos transportados entre Huelva y Canarias. Hasta abril de 2026 se han trasladado 7.608 vehículos, frente a los 8.002 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una bajada del 4,92%.

Este retroceso rompe la tendencia de recuperación que venía mostrando el servicio marítimo desde el segundo trimestre de 2025, después de la caída progresiva iniciada en abril de 2024.

El impacto de la salida de Armas

La bajada de pasajeros comenzó tras la decisión de la naviera Armas de dejar de operar desde el Puerto de Huelva y trasladar sus servicios al Puerto de Cádiz. Desde entonces, la conexión que permanece activa es la puesta en marcha en octubre de 2018 por Fred Olsen Express y Baleària, a través de su alianza Canary Bridge Seaways (CBS).

Esta ruta funciona como una conexión triangular entre los puertos de Huelva, La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, y Santa Cruz de Tenerife.

Refuerzos en verano para atender la demanda

Tanto en el verano de 2024 como durante el pasado año, Fred Olsen Express y Baleària reforzaron las conexiones con una salida adicional a las tres frecuencias habituales, con el objetivo de atender el incremento de la demanda durante el periodo estival.

Estos refuerzos estuvieron dirigidos tanto al transporte de pasajeros como al movimiento de mercancía rodada entre la Península y Canarias.

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Líneas declaradas de interés público

Las conexiones marítimas entre Huelva y Canarias fueron declaradas en febrero de 2022 por el Consejo de Ministros como rutas de interés público. Esta declaración establece Obligaciones de Servicio Público, entre ellas mantener una frecuencia mínima de un viaje semanal en cada una de las líneas.