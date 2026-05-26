La Junta de Andalucía, a favor de retirar el nombre de Juan Carlos Aragón a un colegio de Cádiz: "Ojalá vuelva al original"

El pasado sábado saltó la noticia: Juan Carlos Aragón, uno de los autores más laureados del carnaval, estaba condenado por lesiones, vejaciones y amenazas hacia su expareja. Ante ello, el Ayuntamiento de Cádiz suspendió un homenaje, ha pedido explicaciones al anterior Gobierno local y además va a solicitar al consejo escolar del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón que se le retire el nombre. Una propuesta que ha apoyado este martes la consejera de Educación, Carmen Castillo: "Ojalá volviera al original, Andalucía, que es muy bonito".

"Cuando el centro es de Infantil y Primaria, como la titularidad es municipal, son los ayuntamientos los que intervienen en ellos", ha explicado Castillo, que ha aclarado además que los nombres de los colegios "los proponen los consejos escolares". El deseo de Carmen Castillo es que esta escuela, ubicada en la calle Barbate de la capital gaditana, se llame de nuevo como antes, Andalucía, aunque "esa es una decisión que toma ese centro".

"Hace unos seis o siete años se hizo una propuesta de modificación que vino refrendada por el Ayuntamiento. La Consejería, cuando viene a propuesta del consejo escolar y refrendada por el Ayuntamiento, simplemente cambia el nombre", ha detallado la consejera. "Nosotros hemos hablado con el Ayuntamiento de Cádiz, y nos han dicho que ellos van a proponer ese cambio de denominación a ese centro".

"El Ayuntamiento de Cádiz lo va a proponer y nosotros, por supuesto, lo vamos a admitir, porque estas cuestiones es que no tienen nunca una excepción ni un pero", ha subrayado asimismo Castillo ante los medios de comunicación. Todo ello, después de que el pasado sábado trascendiera la sentencia por malos tratos impuesta a Aragón en 2010, que lo condenaba a un año y 11 meses de cárcel.

"Como Ayuntamiento, pediremos la revisión del nombre"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, informó este pasado lunes que su Gobierno pedirá al consejo escolar del actual CEIP Profesor Juan Carlos Aragón "que revise la decisión". "Son ellos quienes tienen que proponerlo, pero nosotros como Ayuntamiento, obviamente, vamos a solicitar que se revise el nombre de este colegio", indicó García.

"Insisto, no hay nada que supere la violencia machista. No hay una razón que justifique mantener este tipo de reconocimientos", recalcó el regidor gaditano, que suspendió la colocación de la estrella para este autor en el paseo de la fama del carnaval. "Lo que tenemos que tener claro como ciudad y como sociedad es que no hay nada por encima de ninguna mujer. No hay nada que supere a la violencia machista. No hay nada que esté por encima".