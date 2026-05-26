Cuándo es la Saca de las Yeguas 2026: el paso de miles de equinos desde Doñana hasta Almonte pasando por El Rocío
Esta tradición ganadera muestra el espectacular paso de más de 1.000 yeguas marismeñas por el Santuario del Rocío antes de continuar su recorrido hacia Almonte
La Saca de las Yeguas 2026 ya está en el horizonte de eventos destacados en Almonte (Huelva), con imágenes tan reconocibles como la estampa de más de 1.000 yeguas a su paso por el Santuario del Rocío, procedentes de las marismas de Doñana en dirección al municipio almonteño, coincidiendo con la Feria de San Pedro. Se trata de una tradición que viene de 1504, cuando fue regulada por una ordenanza del Duque de Medina Sidonia, y que todavía hoy sigue siendo uno de los ritos mas antiguos y característicos de la comarca. La cita será el 26 de junio, como marca la costumbre.
De Doñana a El Rocío y allí la bendición ante la Virgen
Los yegüerizos de Almonte se adentrarán en distintos enclaves de las marismas de Doñana para reunir a las yeguas marismeñas que han permanecido durante el año en régimen de semilibertad. Desde zonas como La Marismilla, Las Nuevas, Matasgorda, El Lobo o el Lucio de las Yeguas, el ganado será agrupado antes de iniciar el camino hacia Almonte.
Uno de los momentos más esperados de la jornada será el paso por la aldea de El Rocío, donde las tropas discurren ante el santuario antes de continuar su recorrido. Allí, yeguas y yegüerizos reciben tradicionalmente la bendición y se reza la Salve, una escena que concentra buena parte de la carga simbólica de esta celebración: Doñana, la marisma y la devoción rociera unidas en una imagen difícil de separar de la identidad almonteña.
El camino y llegada a Almonte
Tras atravesar El Rocío, las tropas seguirán rumbo a Almonte por los caminos tradicionales, con paradas de descanso para los animales y para los caballistas. La llegada al pueblo, prevista habitualmente al caer la tarde, vuelve a ser uno de los momentos de mayor expectación para vecinos y visitantes, que esperan el paso de las yeguas antes de su entrada en el recinto ganadero, donde se desarrollan las tareas propias de la feria.
En los días posteriores a la saca, el ganado marismeño es sometido a labores tradicionales como el marcaje, la identificación, la tusa —corte de crines y cola—, la desparasitación y las actividades vinculadas a la compraventa. Estas faenas no solo forman parte del calendario ganadero, sino que sirven también para preservar la raza equina marismeña.
El cartel oficial de 2026
La edición de 2026 ya cuenta con imagen anunciadora. El cartel oficial será la fotografía “Al galope”, obra del almonteño José María Luna Anillo, reconocida con el Primer Premio del XVII Concurso Fotográfico Saca de las Yeguas 2025. La imagen representará una nueva edición de una cita que cada año atrae a aficionados, visitantes y amantes de las tradiciones ganaderas de Huelva.
La Saca de las Yeguas no es solo un traslado de animales desde Doñana hasta Almonte. Es una expresión de cultura popular, una tradición transmitida entre generaciones y un testimonio de la convivencia entre la ganadería tradicional y la conservación de un espacio natural único en Doñana.
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