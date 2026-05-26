Sevilla y Huelva se quedan sin tren durante 17 días: habrá 618 autobuses alternativos
La operadora habilitará 618 autobuses entre el 29 de mayo y el 14 de junio para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por las obras de Adif.
Renfe activará del 29 de mayo al 14 de junio un dispositivo especial con 618 autobuses para asegurar la movilidad de los viajeros de los trenes con origen o destino Huelva durante las obras de Adif. Las actuaciones forman parte de la reparación de los daños en la infraestructura causados por los temporales de febrero y de la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.
Plan alternativo de transporte de Renfe
Según ha indicado Renfe en una nota, este dispositivo alternativo "permitirá garantizar la movilidad de los viajeros" de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva, Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid; así como de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas.
Los trabajos que ejecuta Adif se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.
Autobuses para la Media Distancia Huelva-Sevilla
Durante este periodo, los viajeros de los ocho trenes diarios de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 408 servicios de autobús para garantizar este servicio.
Se han programado autobuses que harán el recorrido directo Sevilla-Huelva y otros que realizarán parada en todas las estaciones intermedias del recorrido. Los viajeros con origen/destino Niebla o San Juan del Puerto procedentes de Sevilla o Huelva se desplazarán en taxis.
Conexiones entre Huelva y Madrid
También durante este periodo, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de todos los servicios entre Huelva y Madrid. Los viajeros realizarán en tren habitual (Alvia e Intercity) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 210 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado.
También se verán afectados con este plan alternativo de transporte el último tren de la tarde con salida de Madrid el 28 de mayo y el primer servicio de la mañana con salida de Huelva del día 15 de junio.
Afecciones en la línea C-5 de Cercanías
En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad durante todo el periodo de obras mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa y paradas intermedias. Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas e intermedias, se enlazará con trenes de la línea C1. Los clientes pueden consultar todos los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.
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