Hasta 45.000 funcionarios andaluces pueden solicitar ya el complemento por carrera horizontal: podrán cobrar hasta 2.600 euros más al año

La cuenta atrás ha terminado. Los funcionarios de la Junta de Andalucía ya se pueden inscribir para recibir el complemento salarial de carrera horizontal. Esta medida, negociada entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los sindicatos ha sido una "prioridad" para el Gobierno andaluz y supondrá la primera subida salarial que experimenten los empleados públicos en 20 años.

La Junta de Andalucía calcula que unos 45.000 funcionarios andaluces podrán solicitar los nuevos complementos. Este mismo lunes se publicó la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y los trabajadores públicos tendrán un plazo de 10 días hábiles desde este martes para poder solicitarlo, ya que es un complemento voluntario. La Consejería tendrá tres meses para resolverlo y el complemento tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El decreto marca una división de seis tramos. Cada uno de ellos conlleva un complemento retributivo mensual que oscila, según su categoría, entre 310,46 y 2.613,60 euros anuales y que se mantendrá al subir de tramo sumándose al nuevo. Así, este plazo permitirá que cada funcionario pueda solicitar adscribirse a unos de los tramos en función del tiempo que llevan trabajando en la administración pública.

Puesta en marcha progresiva

Aun así, su puesta en marcha será progresiva. Quienes cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del III y el 60% de la cuantía del tramo IV. Ya en 2029 estarán implementados los complementos de carrera profesional del tramo I al IV.

De hecho, la Consejería puntualiza que este encuadramiento inicial estará marcada por los servicios prestados en la administración hasta el pasado 31 de diciembre de 2025, según los datos del Registro General de Personal de la Junta. Aun así, la Función Pública establecerá un plazo para que los trabajadores públicos puedan solicitar la revisión, subsanación o rectificación cuando se acrediten fallos.

El objetivo de la Junta de Andalucía es que los empleados públicos puedan recibir estos complementos antes de las vacaciones de verano. El objetivo de esta medida es responder a las quejas históricas de sindicatos y funcionarios andaluces era que los sueldos de la administración autonómica estaba por debajo de la media nacional. Así, podrán solicitarlo aquellos empleados que lleven al menos tres años.

La Junta espera transformar la adminsitración

En concreto, se trata de un aumento gradual según los años durante los que se haya trabajado para la administración. Así, se fijan seis tramos según los años que los empleados públicos hayan desempeñado en la administración. Para subir de tramo, además de este criterio se tendrán en cuenta la formación, la innovación, la participación en la transferencia de conocimientos y la evaluación del desempeño.

El objetivo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que negoció el acuerdo con los funcionarios, es transformar la administración pública autonómica desde dentro, gracias al desarrollo de distintos decretos. Desde la Junta defienden la entrada en vigor de esta medida como forma para "acreditación de la competencia, el compromiso y la contribución al interés general de la ciudadanía".