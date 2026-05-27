Adelante Andalucía arremete contra el Gobierno tras la entrada de la UCO en Ferraz: "O viene la derecha o te comes la corrupción"

"Al Gobierno le brota la corrupción". La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero inunda la información política en los últimos días. El dirigente socialista ha sido imputado por presunto tráfico de influencias y otros delitos. El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado la situación de "insoportable" y "barbaridad" y ha asegurado que da "vergüenza" a la izquierda.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado en la mañana de este miércoles la sede de Ferraz. Lo ha hecho en el marco del caso Sepi, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública. Esta actuación de los agentes se suma a la imputación de Zapatero en los últimos días, en los que las informaciones sobre corrupción se ha multiplicado.

"O viene la derecha o te comes la corrupción". Este es, según el portavoz de Adelante Andalucía, el "chantaje" al que está sometido la gente de izquierda cuando ocurren cosas como esta o como la subida de la edad de jubilación que aprobó el Consejo de Ministros este martes. "Estamos hartos", ha sentenciado García, que ha asegurado que la izquierda le hace "el juego a la derecha" con estas acciones.

García asegura que le da "vergüenza"

Si bien el líder de Adelante no ha exigido un adelanto electoral como pide el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "la corrupción hay que combatirla venga de donde venga". García, que ha repetido la "vergüenza" que pasa la izquierda, ha explicado que "la solución a la corrupción no es el PP, es poner medidas para cambiar esta situación y que esto no dé tanta vergüenza".

"Por supuesto que existe lawfare y represión, pero a eso se le combate con la casa limpia, con honestidad, con honradez y siendo implacable con toda la corrupción", ha desgranado el líder andalucista. De esta forma, García ha subrayado la importancia de hacer "reformas concretas, hay que plantar cara a la derecha con honestidad y la casa limpia y que cuando hay un caso de corrupción, se actúe con rigidez".

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García ha puesto sobre la mesa sus propuestas para luchar contra la corrupción. Así ha destacado que "empresa que participe en un caso de corrupción, empresa que no puede volver a contratar con una administración pública". Es por ello, que el líder andalucista ha defendido que "para luchar contra la corrupción hacen falta vacunas democráticas". "La izquierda no puede mantenerse neutral ante una situación injusta", ha insistido.