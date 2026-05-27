Andalucía consigue cubrir más de 1.500 plazas MIR y agota "in extremis" sus especialidades con más déficit de médicos

Andalucía ha vuelto a curbir "in extremis" el total de sus plazas MIR. En concreto, ha completado 1.508 plazas, una cifra de récord que se ha cerrado con la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Los futuros médicos de cabecera agotaron la especialidad este miércoles, 27 de mayo, cubriendo un total de 440 plazas ofertadas, la cifra más alta de todo el catálogo MIR andaluz.

El escenario se parece al de años anteriores. La especialidad con mayor déficit de profesionales en las plantillas sanitarias andaluzas ha conseguido completar su oferta, pero el ritmo de elección vuelve a evidenciar el problema de fondo: Medicina de Familia sigue siendo una de las últimas opciones para buena parte de los aspirantes. La última adjudicación llegó a las 12.21 horas, en Úbeda, y puso fin a un proceso que vuelve a dejar una lectura conocida: Familia se cubre, sí, pero tarde.

El proceso comenzó, sin embargo, con una excepción. La aspirante con el número de orden 109 eligió una plaza de Familia en Jaén, situando en los primeros puestos del MIR a una especialidad que habitualmente queda relegada a los tramos finales del listado. Fue un gesto simbólico. Con el paso de los días, las capitales fueron cerrando sus vacantes y el tramo final de la adjudicación se concentró en áreas periféricas y rurales como Úbeda, Pozoblanco, Cabra, Linares o Huércal-Overa.

La fotografía de los últimos turnos es clara: muchas de las plazas que quedaban por cubrir se adjudicaron a aspirantes con números de orden situados entre el 14.000 y el 14.500. Es decir, en la recta final del proceso. Por provincias, Málaga fue la que concentró más plazas de Medicina de Familia, con 85. Le siguieron Sevilla, con 76; Cádiz, con 59; Granada y Jaén, con 57 cada una; Córdoba, con 43; Huelva, con 32; y Almería, con 31.

La distribución temporal de las adjudicaciones también refleja el escaso tirón inicial de la especialidad. Durante los primeros quince días de elección solo se asignaron 80 plazas. En cambio, 205 se adjudicaron en los tres últimos días, casi la mitad del total. La especialidad se ha cubierto, pero lo ha hecho empujada por el final del calendario.

La falta de médicos de Familia es una realidad reconocida por la Junta de Andalucía, por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y por los sindicatos sanitarios. Aun así, el MIR vuelve a mostrar la distancia entre las necesidades del sistema y las preferencias de los nuevos facultativos. Detrás de ese rechazo no hay una sola causa, pero las condiciones laborales, la presión asistencial, la sobrecarga de agendas y la menor capacidad de atracción frente a otras especialidades pesan cada año en la elección.

A ese problema se suma otro de largo recorrido: el envejecimiento de las plantillas y las jubilaciones previstas durante esta década. Andalucía necesita médicos de Familia, pero la especialidad sigue sin resultar suficientemente atractiva para quienes tienen margen de elección.

Las especialidades más demandadas se agotaron en pocos días

En el otro extremo del proceso, las especialidades más demandadas volvieron a agotarse muy pronto. Dermatología, como ocurre cada año, fue de las primeras en cerrar sus plazas. Después lo hicieron otras áreas muy cotizadas entre los mejores expedientes, como Oftalmología, Endocrinología, Cirugía Oral y Maxilofacial o Cardiología. En apenas cuatro días, buena parte de las especialidades más atractivas para los aspirantes ya no tenían vacantes disponibles.

La segunda especialidad con más plazas en Andalucía era Pediatría, también marcada por la falta de profesionales en determinados puntos de la comunidad. En este caso, la adjudicación cerró antes: el pasado 14 de mayo ya había cubierto sus 80 plazas repartidas por la comunidad.

El contraste vuelve a ser evidente. Las especialidades con mejores expectativas laborales, menor presión asistencial o mayor salida en el ámbito privado se agotan en los primeros compases. Las que sostienen buena parte del sistema público, como Medicina de Familia, llegan hasta el final.

Andalucía ha completado todas sus plazas y ha logrado cubrir las 440 plazas MIR de Familia. Pero el dato admite dos lecturas. La primera es positiva: no han quedado vacantes. La segunda, en cambio, es más incómoda: la especialidad más necesaria para el sistema sanitario andaluz ha vuelto a ser una de las últimas en completarse. Eso, más que una anécdota del MIR, es un síntoma.