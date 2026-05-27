Sucesos
El Infoca da por controlado el incendio de Doñana y continúa las labores de extinción
El consejero de Sanidad andaluz ha informado del control del incendio en Doñana, que movilizó a 25 efectivos terrestres y medios aéreos
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte, dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.
Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su "gran labor y profesionalidad".
En la zona permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis.
Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar
- José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
- El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: '¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?
- Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
- Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: 'Paqui tiene razón
- Los incendios en Doñana condicionan el regreso de las hermandades del Rocío: uno sigue activo con 11 medios aéreos y 120 efectivos desplegados
- Lola Ramírez, primera esposa de Juan Carlos Aragón: 'No debe continuar la veneración a quien tanto daño produjo