Izquierda Unida mantiene su apoyo a Pedro Sánchez pese al registro de Ferraz: "Si hubiera financiación irregular del PSOE, estaríamos en otra pantalla"

"Apunta feo y apunta mal". Así, ha definido el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, las informaciones constantes sobre corrupción que afectan al entorno cercano del Gobierno de España. El dirigente nacional de la formación ha hablado del "caso Zapatero" y de los registros realizados en la mañana de este miércoles en la sede del PSOE de Ferraz. En este sentido, ha aclarado que desde su formación no van a permitir "que afecte al Gobierno" y ha insistido en que no se habla de "financiación irregular" del PSOE.

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias y otros delitos ha supuesto un auténtico terremoto político tras las elecciones andaluzas. A esto se ha añadido que este mismo miércoles, la UCO ha registrado la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, aunque esta decisión responde a una pieza separada del caso SEPI, en el que se investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública

Las reclamaciones de la convocatoria de elecciones se han multiplicado en los últimos días. El líder de la oposición y presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado múltiples llamamientos a los socios del Gobierno para que se sumen a las presiones de una convocatoria electoral adelantada ante la situación "agónica", según sus propias palabras, en las que se encuentra el entorno cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios sobre la continuidad del Gobierno de coalición, el líder nacional de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía en la nueva legislatura andaluza ha recordado que "Zapatero no está en el gobierno". Así, el dirigente histórico de IU ha explicado, mientras se conocían nuevas informaciones de forma constante, que "si hay debate que vincula a financiación irregular del PSOE, estaríamos en otra pantalla".

Acusaciones a EEUU

Maíllo ha apuntado al Gobierno de Estados Unidos como quienes han dado a conocer la información. "Qué hablaron Feijóo, Abascal y Ayuso en la embajada de EEUU la semana pasada", se ha preguntado el líder de Por Andalucía, que ha acusado al Ejecutivo de Donald Trump de realizar una "actuación coordinada" para "desestabilizar" al Gobierno español. "Se tienen que aclarar las conexiones con el Gobierno de EEUU", ha insistido.

Pese a sus acusaciones hacia la administración Trump, Maíllo ha puntualizado que "si no hubiera caso, no habría información". "Si no te metes donde no te tienes que meter, Zapatero...", ha señalado el líder de Por Andalucía. Si bien ha apuntado que "todo se tiene que investigar", el dirigente de IU ha insistido en que "asistimos a una intervención de un gobierno que ha facilitado una información con una intencionalidad".

"Toda decisión relacionada con las corruptelas son desoladoras", ha lamentado el líder nacional de la formación. Así, aunque Maíllo ha desgranado la importancia de "regular la actividad de los expresidentes" y ha indicado que "tarde o temprano tiene que abordarse", ha subrayado que su coalición está "en permanente contacto y análisis" con la sección mayoritaria del Gobierno central.