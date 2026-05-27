La negociación entre PP y Vox sigue estancada en Andalucía: "No ha habido ningún contacto tras las elecciones"
Manuel Gavira presiona para que se inicien las conversaciones mientras el Gobierno andaluz sigue controlando los tiempos: "La única fecha límite es el 11 de junio"
Diez días después de las elecciones autonómicas que otorgaron a Juanma Moreno una mayoría amplía pero no absoluta, las direcciones andaluzas de PP y Vox siguen sin haber iniciado las negociaciones. Así lo han confirmado este miércoles tanto la portavoz del gobierno, Carolina España, como el candidato de Vox, Manuel Gavira, quien ha reiterado públicamente su malestar por la falta de diálogo para cerrar la investidura.
"No ha habido ningún contacto de momento", subrayó la consejera portavoz del gobierno, Carolina España, quien no obstante puntualizó que confía en "que no tarden mucho en arrancar". Desde el Gobierno andaluz inciden en que sólo hay una fecha límite, el 11 de junio, cuando se constituye el Parlamento y se tiene que formalizar el acuerdo en torno a la Mesa del Parlamento. Si no hay pacto para un reparto de la presidencia y la vicepresidencia, se distribuyen en función de los votos lo que dejaría a la formación de Santiago Abascal por detrás del PSOE.
A falta de conversaciones, el presidente andaluz, Juanma Moreno, sí ha subrayado públicamente cuál es su planteamiento para esta investidura. El PP, con 53 diputados, y más de veinte de distancia respecto al PSOE, sostiene que puede gobernar en solitario y reducir los acuerdos con Vox a aspectos políticos y de ámbito parlamentario. Al mismo tiempo, reclama que el pacto sea a largo plazo y que garantice estabilidad en la legislatura. Esto supondría un modelo distinto al que se ha aprobado para Extremadura o Aragón.
Crece la tensión en Vox
Las declaraciones públicas de Juanma Moreno y la falta de conversaciones siguen generando malestar en Vox. Así lo están expresando públicamente sus representantes. "Si quiere seguir en el cargo que descuelgue el teléfono y se siente a negociar con Vox, cuyos 15 diputados son quienes pueden hacerlo posible", apuntó el candidato de la formación de Santiago Abascal, Manuel Gavira.
"Pedimos a Moreno Bonilla que salga del lío en el que se ha metido y se guíe por el sentido común", ha indicado Manuel Gavira, quien ha pedido al presidente de la Junta en funciones que "renuncie públicamente a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, partido que hoy ha visto cómo la UCO registraba su sede y cuya mafia y corrupción repugnan y avergüenzan a millones de españoles".
"Lo último que le hemos escuchado es que quería pactar con ese PSOE", ha manifestado Manuel Gavira en relación al hecho de que Juanma Moreno valorara el lunes el "entendimiento" que existe en la Unión Europea entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo y lamentara que en España no se diera.
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