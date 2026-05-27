Las noches tropicales llegan antes de junio y dejarán a Sevilla y Andalucía sin alivio de madrugada según la Aemet

Andalucía afronta este jueves una jornada de calor claramente veraniego, con una subida de las temperaturas máximas en algunas provincias, salvo en el extremo occidental de la comunidad, donde los termómetros tenderán a descender, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en prácticamente toda la comunidad, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y por valores muy elevados para finales de mayo. Las temperaturas mínimas subirán en el tercio oriental andaluz, mientras que en el resto bajarán ligeramente o se mantendrán sin grandes cambios.

La mínima más baja prevista será de 16 grados, en Córdoba y Granada, mientras que la máxima más alta alcanzará los 37 grados, una cifra que se registrará en Córdoba y Sevilla. En el conjunto del país, la Aemet apunta a máximas por encima de los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y a valores que podrían rebasar los 36-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

El viento soplará en general flojo variable, aunque con una excepción destacada: en la provincia de Cádiz se mantendrá el levante moderado a fuerte, un factor que seguirá condicionando la situación meteorológica en el litoral gaditano.

El fin de semana, el calor también se notará de noche

El episodio cálido no se limitará a las horas centrales del día. De cara al viernes, las temperaturas mínimas volverán a ganar entre 1 y 2 grados en amplias zonas, lo que ampliará las áreas afectadas por las llamadas noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados.

Según la previsión de ElTiempo.es, las mínimas tropicales ganarán extensión en puntos de Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla, además de otras zonas del sur y del Mediterráneo.

Detalle diario de las temperaturas en Sevilla Según la previsión municipal de la Aemet para Sevilla, elaborada este jueves 28 de mayo, la capital encadenará varios días de calor intenso, con máximas que alcanzarán los 40 grados durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Jueves 28 de mayo La máxima se mantendrá en 37 grados, con una mínima de 18 grados. El cielo estará despejado durante toda la jornada y la probabilidad de lluvia será del 0%. Viernes 29 de mayo El calor dará un paso más, con una máxima de 38 grados y una mínima de 18 grados. La Aemet prevé cielos despejados y sin precipitaciones. Sábado 30 de mayo Será el primer día con valores de pleno verano: la máxima subirá hasta los 40 grados y la mínima alcanzará los 21 grados, lo que dejará ya una noche tropical en Sevilla. El cielo estará despejado por la mañana y poco nuboso por la tarde. Domingo 31 de mayo El calor se mantendrá en niveles muy elevados, con 40 grados de máxima y 22 grados de mínima. La jornada estará marcada por nubes altas, sin previsión de lluvia. Lunes 1 de junio Sevilla repetirá los 40 grados de máxima y una mínima de 22 grados. El cielo estará poco nuboso y continuará el ambiente seco y estable. Martes 2 de junio El termómetro apenas dará tregua, con una máxima de 39 grados y una mínima de 22 grados. La previsión apunta a cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones.

La situación podría intensificarse durante la madrugada del sábado, cuando el ascenso de las mínimas afectaría a buena parte de Andalucía. Ciudades como Sevilla y Córdoba podrían entrar de lleno en ese escenario de noches tropicales, con temperaturas que dificultarán el descanso tras jornadas de calor muy acusado.

De esta forma, Andalucía encara la recta final de la semana con máximas propias del verano, cielos despejados y un progresivo aumento del calor nocturno, especialmente en el valle del Guadalquivir y en el litoral andaluz.