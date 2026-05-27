El retraso en la financiación estatal prevista para 2026 deja un 'agujero' de 1.500 millones en Andalucía

Andalucía recibir este año 2026 una financiación récord del Gobierno de España. Hasta 29.389 millones de euros de entregas a cuenta, es decir, 1.914 millones más que el año anterior. Fue lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de la entonces ministra de Hacienda, María Jesú Montero. Sin embargo, para que esa cifra se materializara el Ejecutivo tiene dos opciones: tener unos Presupuestos aprobados, lo que no ha ocurrido en toda la legislatura, o tramitar un decreto que permita la actualización, que ha sido tumbado en dos ocasiones por el Congreso.

El resultado es que, de nuevo, en la hacienda andaluza se está generando un agujero que asciende ya a 1.583 millones de euros y que crecerá en una cuantía de aproximadamente 500 millones de euros al mes en lo que resta de año.

¨"No nos va a afectar porque tenemos una posición de tesorería potente y solvente. Pero reclamamos que se acelere porque ha habido años que no se ha llegado a actualizar la cuenta hasta el mes de noviembre. El Gobierno se está acostumbrando a quedarse con los recursos de las comunidades autónomas", explica la consejera de Hacienda, Carolina España.

Qué supone la falta de actualización de las entregas a cuenta

La falta de actualización de las entregas a cuenta no supone que no haya transferencias estatales a la comunidad autónoma. Se siguen haciendo mensualmente. Pero se mantienen las mismas cifras de años anteriores sin incorporar los incrementos previstos para 2026 y con los que contaba el Gobierno andaluz a la hora de elaborar sus previsiones de este ejercicio. Concretamente, en estos momentos, se están aplicando cifras correspondientes a las previsiones de 2023, el último presupuesto aprobado.

Ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado hasta en dos ocasiones el Ministerio de Hacienda planteó la posibilidad por decreto la actualización de las entregas a cuenta. Pero lo hizo siempre dentro de una iniciativa legislativa que incluía más medidas y que se encontró con el rechazo del Congreso liderado precisamente por el PP. Así ocurríó en enero y en febrero en votaciones en las que también se quedó paralizada la senda de déficit.

Por este motivo, cada mes se va incrementando la diferencia entre lo que la Junta de Andalucía recibe y lo que le correspondería de acuerdo con el reparto de fondos. Una circunstancia que afecta a todas las comunidades. Hasta el momento suma ya más de 1.500 millones de euros y desde el pasado mes de abril la cifra va creciendo en un importe de más de 500 millones mensuales.