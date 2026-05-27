Susana Díaz lamenta la imputación de Gaspar Zarrías en el 'caso Leire': "El que la haya hecho que lo pague"

Susana Díaz no ha evitado entrar a valorar la imputación de Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha lamentado lo ocurrido, se ha mostrado sorprendida, pero ha dejado claro que "el que la haya hecho que lo pague".

La senadora apunta que la situación en el partido "pasa de castaño a oscuro" y la ha tildado de insufrible. En este sentido, cree que Pedro Sánchez no debe dimitir, sino que debe afrontar la situación, ya que son los "golfos" los que deben afrontar las consecuencias: "Tiene que ser transparente y dar un mensaje de tranquilidad".

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado registrando a lo largo de esta mañana despachos y domicilios de dirigentes socialistas en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de la SEPI. Uno de los inmuebles a los que han accedido los agentes de la Benemérita pertenece a Gaspar Zarrías, histórico dirigente del PSOE andaluz que llegó a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía en la etapa de Manuel Chaves.

Por el momento, fuentes de la investigación consultadas por El Correo de Andalucía confirman que se ha accedido a las oficinas centrales del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, y no descartan más actuaciones en otras localidades de la geografía española. El Juzgado Central de Instrucción 5 ha enviado un requerimiento contra "los responsables de gerencia" del PSOE.

Zarrías ya declaró como testigo en un caso relacionado con Leire Díez el pasado mes de abril. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga si ella y Pérez Dolset se reunieron con empresarios, políticos, fiscales y guardias civiles por un tema periodístico o para investigar sobre las causas de corrupción que atañían al PSOE. Zarrías reconoció en sede judicial que pagó durante cuatro meses a Leire Díez un total de 16.000 euros para que investigara si el comisario José Manuel Villarejo estuvo detrás del inicio de la investigación sobre el caso ERE, aunque la investigación no llegó a buen término. Zarrías hizo entrega al juez del trabajo por el que pagó a la 'fontanera', que le fue entregado en septiembre de 2024. "Aquí no ha tenido nada que ver el Partido Socialista", señaló para negar también que este asunto tuviera "nada que ver con Santos Cerdán".