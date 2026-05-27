Las universidades públicas andaluzas pondrán detectores de frecuencia para evitar trampas durante la selectividad

Los vicerectores de las universidades públicas andaluzas llevaban semanas estudiando la posibilidad de poner detectores de frecuencia en las aulas donde se llevarán a cabo los exámenes de la PAU. Finalmente, desde este miércoles la decisión es oficial. En coordinación con el Gobierno regional han determinado que, para articular de la manera "más garantista posible" la celebración de la selectividad en el territorio del Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo barridos selectivos para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba. De esta manera, por primera vez se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU "con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso".

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26. Se trata de una medida que busca blindarse ante una creciente tendencia a llevar a cabo trampas durante las pruebas mediante dispositivos tecnológicos como lo son teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos, todos ellos prohibidos según la normativa.

Prohibidos los móviles o audífonos

La normativa vigente de la PAU en Andalucía ya contempla medidas específicas frente al uso no autorizado de dispositivos electrónicos o tecnológicos durante los exámenes. Todos los dispositivos mencionados anteriormente no están permitidos, a excepción de aquellos que estén sometidos a prescripción médica. Tal y como se indica “en estos casos, el uso de estos dispositivos se realizará bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma por parte del estudiante”.

Pese a que existe una regla que prohíbe el uso de móviles, hasta ahora no había una normativa específica en Andalucía que regulara la implantación de detectores de frecuencia u otros sistemas tecnológicos destinados a impedir este tipo de fraude. Por ello, cualquier medida de supervisión, prevención y control que resulte necesaria para salvaguardar la integridad de las pruebas se aplicarán con criterios de "proporcionalidad, mínima intervención y respeto a las adaptaciones autorizadas". Cabe recordar que, a día de hoy ya son cinco las comunidades que ya han confirmado la activación del protocolo: Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Aragón.