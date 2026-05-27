Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva tasa basura SevillaEscuela de idiomasNuevo estadio Sevilla FCAparecen menores TomaresObras Línea 3 MetroDocumento CervantesLimpieza Pino MontanoNormas piscinas comunitariasCalor SevillaSaca de las yeguas 2026Vuelo Cerdeña SevillaAfectación incendio Doñana
instagramlinkedin

PAU 2026

Las universidades públicas andaluzas pondrán detectores de frecuencia para evitar trampas durante la selectividad

Se trata de una medida pionera en la comunidad andaluza mediante la cual se llevará a cabo un barrido selectivo para detectar el uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante los exámenes

Un joven realiza un examen de la convocatoria extraordinaria de selectividad.

Un joven realiza un examen de la convocatoria extraordinaria de selectividad. / A. J. González

Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Los vicerectores de las universidades públicas andaluzas llevaban semanas estudiando la posibilidad de poner detectores de frecuencia en las aulas donde se llevarán a cabo los exámenes de la PAU. Finalmente, desde este miércoles la decisión es oficial. En coordinación con el Gobierno regional han determinado que, para articular de la manera "más garantista posible" la celebración de la selectividad en el territorio del Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo barridos selectivos para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba. De esta manera, por primera vez se introducirán detectores en diferentes sedes y momentos de la PAU "con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso".

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26. Se trata de una medida que busca blindarse ante una creciente tendencia a llevar a cabo trampas durante las pruebas mediante dispositivos tecnológicos como lo son teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos, todos ellos prohibidos según la normativa.

Prohibidos los móviles o audífonos

La normativa vigente de la PAU en Andalucía ya contempla medidas específicas frente al uso no autorizado de dispositivos electrónicos o tecnológicos durante los exámenes. Todos los dispositivos mencionados anteriormente no están permitidos, a excepción de aquellos que estén sometidos a prescripción médica. Tal y como se indica “en estos casos, el uso de estos dispositivos se realizará bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma por parte del estudiante”. 

Noticias relacionadas y más

Pese a que existe una regla que prohíbe el uso de móviles, hasta ahora no había una normativa específica en Andalucía que regulara la implantación de detectores de frecuencia u otros sistemas tecnológicos destinados a impedir este tipo de fraude. Por ello, cualquier medida de supervisión, prevención y control que resulte necesaria para salvaguardar la integridad de las pruebas se aplicarán con criterios de "proporcionalidad, mínima intervención y respeto a las adaptaciones autorizadas". Cabe recordar que, a día de hoy ya son cinco las comunidades que ya han confirmado la activación del protocolo: Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
  2. El Ayuntamiento de Cádiz suspende un homenaje a Juan Carlos Aragón tras recibir un escrito 'sobre un asunto familiar
  3. José Ignacio García: 'A los que han votado extrema derecha quiero escucharlos en vez de insultarlos, en sus corazoncitos hay andalucistas en potencia
  4. El líder de Adelante Andalucía, sobre la imputación de Zapatero: '¿Qué hace un expresidente cobrando cientos de miles de euros por asesorar empresas?
  5. Adelante Andalucía rechaza sumarse a la coalición soberanista de Rufián: 'Es la hora de una voz andalucista en el Congreso
  6. Kichi, exalcalde de Cádiz, sobre la condena por malos tratos de Juan Carlos Aragón: 'Paqui tiene razón
  7. Los incendios en Doñana condicionan el regreso de las hermandades del Rocío: uno sigue activo con 11 medios aéreos y 120 efectivos desplegados
  8. Lola Ramírez, primera esposa de Juan Carlos Aragón: 'No debe continuar la veneración a quien tanto daño produjo

Izquierda Unida mantiene su apoyo a Pedro Sánchez pese al registro de Ferraz: "Si hubiera financiación irregular del PSOE, estaríamos en otra pantalla"

Izquierda Unida mantiene su apoyo a Pedro Sánchez pese al registro de Ferraz: "Si hubiera financiación irregular del PSOE, estaríamos en otra pantalla"

La imputación y el registro del domicilio de Gaspar Zarrías sacude al PSOE andaluz: de los gobiernos de Chaves al de Zapatero

La imputación y el registro del domicilio de Gaspar Zarrías sacude al PSOE andaluz: de los gobiernos de Chaves al de Zapatero

Las universidades públicas andaluzas pondrán detectores de frecuencia para evitar trampas durante la selectividad

Las universidades públicas andaluzas pondrán detectores de frecuencia para evitar trampas durante la selectividad

El fuego vuelve a Doñana nueve años después del gran incendio: "Ha ardido parte del corazón del Parque Nacional"

El fuego vuelve a Doñana nueve años después del gran incendio: "Ha ardido parte del corazón del Parque Nacional"

El incendio del parque nacional de Doñana queda estabilizado tras dañar una zona "de gran valor ecológico"

El incendio del parque nacional de Doñana queda estabilizado tras dañar una zona "de gran valor ecológico"

Casi 30.000 piscinas comunitarias de Andalucía tendrán que adaptarse este año a la nueva normativa: se exponen a sanciones de 600.000 euros y el cierre

Casi 30.000 piscinas comunitarias de Andalucía tendrán que adaptarse este año a la nueva normativa: se exponen a sanciones de 600.000 euros y el cierre

Cuándo es la Saca de las Yeguas 2026: el paso de miles de equinos desde Doñana hasta Almonte pasando por El Rocío

Cuándo es la Saca de las Yeguas 2026: el paso de miles de equinos desde Doñana hasta Almonte pasando por El Rocío

El incendio en Doñana condiciona el regreso de las hermandades del Rocío: los Caminos de Cádiz volverán por la playa

El incendio en Doñana condiciona el regreso de las hermandades del Rocío: los Caminos de Cádiz volverán por la playa
Tracking Pixel Contents