Antonio Álvarez 'Bizcocho' sobre la condena a Juan Carlos Aragón: "Soy un apasionado de su obra, pero hay que medir muy bien los homenajes"

"Estoy de acuerdo con las medidas adoptadas". Así se ha pronunciado Antonio Álvarez 'Bizcocho' sobre la polémica generada alrededor del carnavalero Juan Carlos Aragón en referencia al caso de maltrato hacia su exmujer conocido en los últimos días. La cabeza visible de la chirigota Ssshhhhh!!!, que se convirtió en la ganadora de su modalidad en el último COAC del Gran Teatro Falla, ha acudido este jueves a recoger la Medalla de Oro otorgada por la Diputación de Sevilla a la trayectoria de su agrupación carnavalesca. Al margen del acto, tras ser preguntado sobre la sentencia firme por malos tratos a la expareja de Juan Carlos Aragón, no ha dudado en respaldar a la denunciante.

"En los tiempos que vivimos se ha avanzado mucho en superar el silencio que había sobre el maltrato", ha apuntado Bizcocho. "Pienso que los reconocimientos deben darse a personas ejemplares, más cuando le pones su nombre a un colegio". En todo momento, ha mostrado prudencia sobre las informaciones conocidas al respecto, pero no ha dudado en apoyar las medidas tomadas por las administraciones públicas a la hora de retirar nomenclaturas y homenajes en honor de Aragón.

Tampoco ha negado su admiración por las letras del fallecido autor de Carnaval: "Soy un apasionado de su obra". En cambio, considera que los hechos conocidos son suficientemente importantes como para pedir que se midan "muy bien" los reconocimientos a las personalidades destacadas de la gran fiesta de la ciudad de Cádiz. "Estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo", ha destacado.

Precisamente, el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo cesar los homenajes al reconiocido autor de Carnaval. En el mismo acuerdo, el pleno respalda por unanimidad una enmienda para que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a denominarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora del centro durante más de 30 años y directora durante 12.

Condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar

El Gobierno local paralizó el pasado fin de semana la colocación de una estrella en el paseo de la fama del carnaval en honor a este autor-fallecido en 2019- después de que la víctima -su exmujer- presentase toda la documentación relativa a estos hechos y su resolución judicial. Así, la cita se aplazó "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto", según indicó el propio Consistorio en un comunicado oficial. Algo que finalmente ha derivado en la retirada de todos los honores y distinciones relativos al popular autor de Carnaval.

En concreto, Juan Carlos Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta; pena y acusaciones con las que el propio Aragón se declaró conforme. Este fallo judicial, que dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima, se impuso en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años atrás.