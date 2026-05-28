Antonio Sanz exige al Ministerio de Sanidad que negocie con los médicos para frenar las huelgas: "Está haciendo un daño irreparable"

El consejero de Sanidad. Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado de "daño irreparable" las huelgas médicas que se repiten desde diciembre ante la falta de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los facultativos. El dirigente popular ha enviado una carta a la ministra Mónica García para reclamarle que se siente a negociar con los médicos y "definitivamente haya una solución al conflicto".

En lo que va de año, los médicos han convocado cinco huelgas, una al mes, para denunciar la situación que padecen y la falta de un acuerdo que les otorgue un estatuto marco propio. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad estos paros han supuesto la cancelación de alrededor de 1,3 millones de actos sanitarios en la comunidad autónoma. En concreto, serían unas 60.000 cancelaciones al día.

"Esta suspensión conlleva un coste económico importante, pero sobre todo un perjuicio para la sociedad que pierde sus consultas, sus operaciones fijadas, sus pruebas diagnósticas", ha lamentado el consejero del ramo. Sanz, que ha mostrado su "preocupación" por estos paros constantes, ha denunciado en su misiva a la ministra el "grave perjuicio que este conflicto está significando para los andaluces".

"Cada día de retraso agrava el daño a los pacientes"

Pese a que la ausencia de los facultativos a sus puestos de trabajo es notable cada semana que se convoca a los profesionales, el seguimiento de los paros se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. En concreto, en el mes de diciembre, cuando se convocó la primera huelga, más de un 30% de los médicos colgaron sus batas, una cifra que se ha reducido hasta el 18,46% en la convocada en mayo.

Sanz ha recordado a la ministra la importancia de convocar "un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde también participen los ministros de los ministerios de Hacienda y de Función Pública" con el fin de atajar este problema. "Cada día de retraso agrava el daño a los pacientes, tensiona más a los profesionales y compromete la sostenibilidad del sistema", ha insistido.

Hasta que este extremo no se produzca y se alcance una solución al conflicto, el responsable autonómico de la sanidad pública ha confirmado que Andalucía "no va a volver a participar en el pleno del consejo interterritorial". "La ministra ha sido un rotundo fracaso. La ministra está haciendo un daño irreparable al sistema sanitario", ha lamentado para asegurar que "no es capaz de sentarse ni de tener un minuto para sentarse con los médicos".

Reclamaciones de los médicos

Sanz, que ha exigido la dimisión de García, ha denunciado su "negligencia, dejación de responsabilidades, irresponsabilidad, falta de diálogo, soberbia y prepotencia". De hecho, el número dos del Gobierno de la Junta de Andalucía ha subrayado que la ministra de Sumar "parece que se alegra con el sufrimiento de cuando como consecuencia de la huelga no se pueden producir esos actos asistenciales".

Los médicos reclaman desde hace meses obtener una vía de negociación directa con el Ministerio de Sanidad que represente únicamente al colectivo facultativo para poder mejorar sus condiciones laborales, piden que las guardias coticen o que la longitud de estas se reduzcan. Hasta ahora, todos los profesionales sanitarios están amparados por un estatuto común, algo que no comparten los sindicatos de facultativos.