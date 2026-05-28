Cádiz aprueba acabar con los homenajes a Juan Carlos Aragón y el colegio se llamará Adela del Moral

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, reconocido autor de Carnaval fallecido en 2018, después de conocerse una sentencia firme por malos tratos a su expareja. La moción sale adelante en un pleno con reproches cruzados entre el gobierno local y la oposición.

En el mismo acuerdo, el pleno respalda por unanimidad una enmienda para que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a denominarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora del centro durante más de 30 años y directora durante 12.

Sentencia y decisión municipal

El alcalde, Bruno García, defiende que su gobierno reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto desde que tuvo conocimiento de la sentencia.

En el debate, el regidor acusa al anterior ejecutivo de Adelante Cádiz de conocer los hechos y no actuar, basándose en una carta remitida por una exconcejala en la que se asegura que el gobierno de entonces “lo sabía” y que se les advirtió que no dijeran “nada”.

“Solo hay dos opciones. Una, estar al lado de la víctima y respetarla. Otra opción es tapar lo que uno sabía”, afirma el alcalde dirigiéndose al portavoz de la oposición durante la sesión.

Cruce de acusaciones

La concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, repasa los acontecimientos tras conocerse la sentencia condenatoria y sostiene que la suspensión del homenaje previsto se produce después de tener constancia de los hechos.

También señala que la propia víctima trasladó que había comunicado esta información al anterior gobierno y que no se sintió apoyada. Desde el equipo de gobierno insisten en que “Cádiz no calle ante el sufrimiento de una víctima”.

Por su parte, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, niega haber tenido acceso a la sentencia antes del sábado y asegura que su reacción fue apoyar la suspensión del homenaje. Su grupo se abstiene en el punto en el que se piden “responsabilidades” al anterior gobierno.

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La moción prospera con el apoyo de los tres grupos municipales, salvo en ese quinto punto relativo a responsabilidades, donde la abstención de Adelante marca la única diferencia en la votación.