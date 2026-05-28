Corte total en la calle Imagen desde este lunes: avanzan las obras del tranvibús en el Centro de Sevilla

Avanzan las obras del tranvibús en el Centro de Sevilla. Hace meses que las obras del tranvibús marcan el tránsito por buena parte del Casco Antiguo de la ciudad y cada vez queda menos para que esta línea de Tussam llegue al Duque. Los trabajos para adecuar la vía a la línea que conectará Torreblanca con la Plaza del Duque se centran ya en la calle Imagen, donde los operarios trabajan en su carril segregado.

Los cortes de tráfico volverán a la zona el próximo 1 de junio y el Ayuntamiento no concreta la fecha de finalización. En concreto, se producirá un corte total en el tramo que discurre entre Santa Ángela de la Cruz y Doña María Coronel, con motivo de los avances en las obras del carril segregado por el que transitará el tranvibús. De hecho, se colocarán semáforos portátiles fijados al suelo en la calle Santa Ángela para gestionar el tránsito rodado en la zona.

Los trabajos de esta nueva fase de la obra no afectarán al cierre del parking Imagen. Así, se reorganizará el uso viario del entorno del mismo para poder garantizar su correcto funcionamiento durante el cierre. El acceso quedará asegurado desde las calles Gerona y Santa Ángela de la Cruz. Esta última funcionar en "fondo de saco" y tendrá acceso desde Jerónimo Hernández únicamente a usuarios del parking.

El tranvibús llegará al Duque en septiembre

Entre las afectaciones al tráfico rodado para poder acceder al parking, el tramo comprendido entre las calles Alcázares y el acceso al parking cambiará de sentido de forma provisional mediante semáforos. Las obras se intensificarán en los próximos meses, ya que se espera que la línea pueda alcanzar la plaza del Duque en el mes de septiembre. La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla que lidera Álvaro Pimentel se ha dado de plazo hasta finales del mes de septiembre para que la línea esté en marcha.

El tranvibús cuenta en este momento con 12 vehículos articulados 100% eléctricos y en solo dos semanas tras su puesta en marcha, el tranvibús consiguió 110.123 viajeros, que la convierten en la tercera más utilizada y solo la superan el 27, que también conecta Sevilla Este con la ciudad, y el 13. Así, supera los datos registrados con la LE y permite que los vecinos de Sevilla Este lleguen al Prado de San Sebastián en tan solo 43 minutos.

La supresión de la Línea Este ha hecho que los vehículos dedicados a esta ruta pasen a circular por los carriles de la TB1, que cuenta con una plataforma de uso exclusivo que actualmente llega hasta la estación de Santa Justa. Pero no acaba ahí la ruta del tranvibús: luego sigue hasta Nervión, aunque compartiendo espacio con el resto de autobuses y coches y que se ha ampliado hasta el Prado de San Sebastián.