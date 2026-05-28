Del día de las notas al plazo de revisión de exámenes: estas son las fechas clave de la selectividad en Andalucía

En menos de una semana miles de estudiantes andaluces se enfrentarán a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida por todos como selectividad. Tres días de nervios y exámenes continuos en los que los alumnos deberán demostrar todo lo aprendido durante el Bachillerato para poder acceder a una plaza en una carrera universitaria que lo deseen. A partir de ahí, se abre un verano cargado de fechas clave.

La prueba se celebrará este curso los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y entre el 30 de junio y el 2 de julio en la extraordinaria, según el calendario aprobado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En 2025, entre ambas convocatorias, se matricularon en la PAU un total de 53.500 estudiantes en la comunidad, más del 20% del alumnado examinado en toda España.

Los exámenes comenzarán el martes 30 de junio a las 8:30 y los alumnos estarán citados a las 8:00 para acceder a las aulas. Cada prueba se extenderá durante 90 minutos y tendrán 30 minutos entre cada una. El primer día se celebrarán los exámenes de las asignaturas troncales que comparten las distintas líneas de Bachillerato y el segundo y el tercer día tendrán lugar las pruebas de las asignaturas optativas.

Cuándo se conocerán las notas

Una vez terminan los exámenes no terminan los nervios. Son muchos los que dormirán intranquilos hasta que el jueves 11 de junio se conozcan los resultados de las pruebas. Será a partir de este momento cuando los aspirantes podrán presentar sus solicitudes para acceder a un grado de la universidad pública en fase ordinaria. Los alumnos tendrán de plazo para inscribirse hasta el lunes 22 de junio.

El mismo 11 de junio comenzará el plazo de revisión de los exámenes, un periodo que se extenderá durante tres días hábiles hasta el martes 16 de junio. Una vez estén revisados, la publicación de los resultados será el 22 de junio y los alumnos podrán solicitar ver sus exámenes entre el 23 y 24 de junio, una posibilidad que se materializará el viernes 3 de julio.

Los jóvenes sabrán el resultado de la primera adjudicación el viernes 3 de julio y la segunda será el jueves 16 de julio. Además, la Junta de Andalucía establecerá cinco resultas en un plazo entre el 24 de julio y el 8 de octubre. La única forma para poder realizar la preinscripción de acceso a la universidad, como ya ha ocurrido en años anteriores, será de forma telemática en lajunta.es/portaldua, el enlace del Distrito único Andaluz.

Además, las 10 universidades públicas andaluzas tendrán también una fase extraordinaria de adjudicación de plazas. En esta fase, la primera adjudicación tendrá lugar el viernes 24 de julio y la segunda el jueves 3 de septiembre. Como ocurre en la fase ordinaria, se establecerá un plazo de tres resultas entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre. De esta forma, las clases comenzarán a partir del 7 de septiembre.