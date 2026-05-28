De Entrenúcleos a la Palmera o Viapol: aquí es donde tienes que vivir si empiezas la universidad en Sevilla este 2026

El trabajo ya está hecho. A solo cinco días para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, los más de 65.000 alumnos andaluces que se presentan culminan dos años de preparación para el examen que les abrirá el camino hacia el futuro que desean. Pero entre el nerviosismo propio de estos días, surge la gran pregunta: ¿y ahora qué? Porque cuando todo pase empezará el verdadero camino: la vida universitaria.

Llegar a la meta es un triunfo, pero disfrutar del camino lo es todavía más. Y todas estas residencias universitarias te lo ponen verdaderamente fácil para encontrar ese hogar lejos de casa que todos necesitamos en algún momento.

micampus, la primera residencia universitaria en Entrenúcleos

micampus Residencias Universitarias / EL CORREO

micampus suma más de 25 años de experiencia en el sector de las residencias universitarias, una trayectoria que ha consolidado su presencia en más de 20 ciudades, con 53 residencias activas en España y Portugal. Su llegada a Entrenúcleos responde al crecimiento de una de las zonas con mayor proyección de Sevilla: un barrio joven, dinámico y en plena expansión, que conecta con el momento vital de muchos estudiantes que inician su etapa universitaria en la ciudad.

La compañía refuerza así su implantación en Sevilla, donde ya cuenta con diferentes opciones de alojamiento adaptadas a las necesidades de cada estudiante. Entre ellas se encuentran micampus Rector Estanislao del Campo, micampus Sevilla UPO, micampus Bormujos y micampus Almedáriz, residencias ubicadas en distintas zonas estratégicas para facilitar la vida universitaria dentro y fuera de la capital.

Las habitaciones son espacios completamente equipados con todas las comodidades para descansar tras un día intenso de estudio. Además, los espacios comunes dan un plus a la experiencia.

micampus ofrece opciones de alojamiento para el curso académico completo, así como estancias más cortas para programas como Erasmus y SICUE.

Los estudiantes podrán disfrutar de piscina, salas de estudio, zonas de juegos, gimnasio, terrazas e incluso una sala de cine, todo ello no solo para reforzar su potencial académico, sino también para que recuerden su etapa universitaria como una de las mejores experiencias de su vida.

Kadora Sevilla, tu residencia junto al casco antiguo

Residencia Universitaria Kadora Sevilla / EL CORREO

Si hay un barrio universitario de referencia en Sevilla, ese es Viapol, y Kadora Sevilla se encuentra en su centro. Esta residencia universitaria cuenta con una ubicación privilegiada, junto a algunos de los principales campus, como Educación, Económicas o Derecho. Además, está perfectamente conectada con transporte público, centros comerciales y zonas de ocio al aire libre.

Además, cuenta con habitaciones totalmente equipadas para ofrecer al estudiante una experiencia cómoda y adaptada a las necesidades de su día a día. Desde el servicio de catering hasta el mantenimiento o la limpieza, el alumno solo tendrá que preocuparse por centrarse en su primer año académico y disfrutar al máximo de su experiencia universitaria.

Llevo 3 años en esta residencia y no me puede gustar más! El trato con los recepcionistas es tan profesional en su trabajo como cercano en lo personal. Son muy atentos y simpáticos. Las habitaciones muy amplias y el servicio de limpieza espectacular. El comedor está muy bien para la gente que no tiene tiempo a cocinar, hay mucha variedad de platos. Lo mejor de la resi son las fiestas que organizan durante el año. Para mí, sin duda es la mejor residencia de Sevilla! Marina Barba. — Residente de Kadora Sevilla.

Además, Kadora piensa en todo y, como sabe que al principio puede costar un poco encontrar tu lugar, la residencia ofrece talleres y actividades para que los residentes se conozcan entre ellos y puedan formar un buen grupo que haga de tu experiencia universitaria una etapa memorable.

Kadora Granada, la comodidad del modelo 'clúster'

Residencia universitaria Kadora Granada / EL CORREO

Kadora no se encuentra únicamente en Sevilla, también está presente en la zona más oriental de Andalucía, con una residencia en Granada. Una ciudad que desprende multiculturalidad, lo que juega muy a favor de esta residencia, ya que sus instalaciones se convierten en punto de encuentro para jóvenes de distintos lugares de origen. Además, Granada es una de las grandes ciudades universitarias por excelencia, lo que convierte a esta residencia en una opción pensada para quienes buscan vivir su etapa universitaria en una ciudad llena de ambiente, oportunidades y vida joven.

Uno de los servicios que se ofrecen tanto en Kadora Sevilla como Kadora Granada son los clústeres, una opción pensada para quienes buscan la comodidad de una habitación privada sin renunciar a la experiencia de compartir piso. El concepto es sencillo: el estudiante cuenta con una habitación con baño privado y, al mismo tiempo, puede disfrutar de zonas comunes completamente equipadas, como cocina, una amplia sala de estar con televisión y comedor.

Cada espacio adaptado a tu vida diaria... También cuentan con habitaciones dobles con baño privado o estudios individuales para adaptarse a lo que el estudiante necesite en todo momento.

Una opción cómoda, moderna y pensada para vivir la etapa universitaria a tu manera, siempre con buena compañía y cerca de algunos de los principales campus universitarios de Granada como el Campus Universitario de Cartuja, el Campus de Fuentenueva, el Campus de Ciencias de la Salud o el Campus de Aynadamar.

Amro Sevilla: vivir la experiencia universitaria desde dentro

Residencia universitaria Amro Sevilla / EL CORREO

Amro Sevilla tiene esa forma de entender la vida universitaria como solo Sevilla puede hacerlo; con energía, cercanía y muchas ganas de disfrutar de esta nueva etapa. Ubicada en una de las zonas más atractivas de Sevilla, bien conectada con el Campus Reina Mercedes y otros centros universitarios, esta residencia permite al estudiante tener cerca las clases, los planes y todo lo que hace que la ciudad se viva también fuera del aula.

Sus habitaciones están completamente equipadas y pensadas para que el alumno encuentre desde el primer día un espacio cómodo, funcional y suyo. Todas cuentan con baño privado, aire acondicionado y WiFi de alta velocidad, además de diferentes opciones de alojamiento que se adaptan a cada forma de vivir esta experiencia, desde estudios individuales o dobles hasta apartamentos compartidos.

Pero Amro Sevilla también sabe que la universidad no se recuerda solo por los apuntes. Por eso cuenta con rooftop, piscina, solárium, gimnasio, salas de estudio, comedor con terraza y distintas zonas de ocio pensados para conocerse, desconectar y hacer piña.

Una opción pensada para quienes empiezan una nueva etapa y quieren hacerlo con todo a mano: estudiar, descansar, conocer gente y vivir la ciudad desde dentro.

Yugo Bermejales, mucho más que un alojamiento

Residencia Universitaria Yugo Bermejales / EL CORREO

El barrio de Los Bermejales ha experimentado en los últimos años un desarrollo que ha superado todas las expectativas. Lo que hace no tanto era una zona en plena construcción se ha convertido hoy en un entorno residencial consolidado, con parques, restaurantes, comercio local y una ubicación privilegiada, a pocos minutos de uno de los centros comerciales más importantes de Sevilla.

Ubicada a un paso del campus de Universidad de Sevilla en Reina Mercedes, Yugo Bermejales ofrece mucho más que alojamiento: una auténtica experiencia universitaria basada en la comunidad, la inclusión y el bienestar.

Para Yugo Bermejales, lo más importante son sus estudiantes. Por eso, la residencia tiene muy presente una de las preguntas que más se repiten entre quienes llegan a Sevilla para empezar o continuar su etapa universitaria: ¿cómo llego a mi universidad desde la residencia?

Moverse por una ciudad nueva no siempre es fácil, y mucho menos cuando el día a día obliga a invertir demasiado tiempo en los desplazamientos. Conscientes de ello, Yugo Bermejales cuenta con un frecuente servicio de autobuses con conexión a la Universidad de Sevilla en 15 minutos. Además, también hay transporte directo a EUSA, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Loyola.

Actualmente, Yugo Bermejales cuenta con habitaciones individuales, habitaciones individuales con cocina y habitaciones individuales con terraza. Todas disponen de cuarto de baño privado, un detalle especialmente valorado por quienes buscan comodidad, intimidad y mayor autonomía durante la etapa universitaria.

Yugo Bermejales ha sido reconocida por la Universidad de Sevilla con la Concesión Reconocimiento en materia de Inclusión, poniendo en valor su compromiso con una residencia abierta, diversa y accesible para todos los estudiantes.

Yugo Cartuja, premiada por su compromiso con el crecimiento académico y personal

Captura de pantalla 2026-05-26 150918.png / EL CORREO

Una de las grandes ventajas de Sevilla como ciudad universitaria es su diversidad. A lo largo de la ciudad se reparten distintos puntos clave para los estudiantes, y uno de ellos es el campus de La Cartuja. En esta zona se encuentran la Escuela Técnica Superior de Ingeniería o la Facultad de Comunicación, además de la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y otros centros de formación superior como el Centro Universitario San Isidoro o CEADE. Una amalgama de diferentes centros educativos que convoca cada año a miles de estudiantes que necesitan un hogar lejos de casa.

Precisamente de esta necesidad nace Yugo Cartuja, una residencia de estudiantes en Sevilla que ha llegado para facilitarle la vida a los estudiantes de la Cartuja. Frente a la opción tradicional de buscar un piso de estudiantes en Sevilla cercano a los campus, esta residencia ofrece una alternativa pensada para quienes quieren independencia, pero también servicios que faciliten la rutina.

La residencia está justo al lado de la ETSI, lo que era perfecto para mí. Las instalaciones son nuevas e impecables, con todo el mobiliario en perfecto estado. Como estudiante internacional, aprecié las muchas actividades organizadas para ayudarnos a interactuar y hacer amigos. En general, ¡una gran experiencia! Roberto P. — Residente en Yugo Cartuja durante su primer año de funcionamiento.

Este alojamiento pone a disposición de los estudiantes más de 200 habitaciones individuales totalmente amuebladas, todas con baño privado y cocina. Una propuesta especialmente interesante para quienes buscan habitación para estudiantes en Sevilla con mayor privacidad, sin renunciar a servicios como opciones de pensión completa y media pensión, además de limpieza quincenal. Además, la residencia destaca por los numerosos eventos, actividades y espacios compartidos que fomentan la convivencia entre los residentes.

Yugo Cartuja ha sido reconocida con el premio Best Learning Environment, reflejo de su compromiso con ofrecer un entorno óptimo para el estudio, la colaboración y el crecimiento académico y personal.

Yugo Palm Studios, un oasis en la Palmera

Residencia universitaria Yugo Palm Studios / EL CORREO

Vivir en Sevilla también es aprender a moverse por sus barrios, sus avenidas y sus pequeñas costumbres. Y hacerlo en la Avenida de la Palmera tiene algo especial, porque se trata de una de esas zonas que conectan la Sevilla más monumental y verde con la vida universitaria del sur de la ciudad. Allí, en el número 38, se encuentra Yugo Palm Studios, una residencia pensada para estudiantes que buscan una experiencia más independiente, sin renunciar al confort, la seguridad y los servicios premium de una residencia moderna.

Sus estudios están diseñados para que cada alumno encuentre desde el primer día un espacio cómodo, funcional y propio. Habitaciones totalmente equipadas, con cocina privada y lavadora, que permiten organizar el día a día con mayor autonomía, privacidad y flexibilidad. Un lugar donde estudiar, descansar y vivir con independencia, pero manteniendo al mismo tiempo la conexión con la comunidad universitaria y la experiencia Yugo.

Porque la universidad no se recuerda solo por lo que pasa dentro del aula, sino también por todo lo que se vive fuera de ella. Por eso, Yugo Palm Studios combina diseño moderno, comodidad y servicios exclusivos en un entorno pensado para quienes valoran su espacio, pero también quieren compartir momentos, conocer gente y disfrutar de la vida universitaria.

La residencia cuenta con... Sala de estudio

Gimnasio

Cocina común

Cafetería

Sala de juegos

Terraza en la azotea

Piscina

Un punto de partida cómodo para estudiar, organizarse con libertad, compartir experiencias y descubrir Sevilla desde dentro, hasta vivirla como lo haría cualquier sevillano en su día a día.