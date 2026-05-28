La Fundación Juan Carlos Aragón defiende al autor tras conocerse su sentencia por malos tratos: "La condena no debe ser perpetua"

Un día antes de que le hicieran un homenaje frente al Gran Teatro Falla, una de las exparejas del autor -Paqui Pino- presentó ante el Ayuntamiento de Cádiz una sentencia firme por malos tratos. Al tener conocimiento del fallo judicial, el Gobierno local paralizó el acto del pasado domingo y ha llevado además al Pleno de este mismo jueves la retirada de honores a este carnavalero. "Lo que tenemos que tener claro como ciudad y como sociedad es que no hay nada por encima de ninguna mujer. No hay nada que supere a la violencia machista", afirmó al respecto el alcalde de la capital gaditana, Bruno García.

Ahora, tras el revuelo suscitado, la Fundación Juan Carlos Aragón ha salido en defensa del comparsista y chirigotero fallecido en 2019: "Juan Carlos no volvió a cometer delito en su vida y la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad". En un comunicado publicado este pasado miércoles, la entidad asegura que "es absolutamente incierto que maltratase a dos mujeres". "Únicamente tiene una condena, que se cumplió en 2013".

Aragón fue condenado a un año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejación injusta contra Paqui Pino; pena y acusaciones con las que el propio autor de carnaval se mostró conforme, tal como confirmó El Correo de Andalucía. Este fallo judicial, que dictaba también una orden de alejamiento hacia la víctima, se impuso en 2010 por unos hechos ocurridos cinco años atrás.

Asimismo, la primera exmujer del carnavalero, Lola Ramírez, envió una carta al Consistorio gaditano mostrando su "solidaridad" y su "apoyo incondicional" a Paqui Pino por tener "la valentía de dar el paso" para que paren "de una vez" los homenajes a una figura "que no debe ser digna de ello". En su escrito, Ramírez pide que "no se continúe venerando a quien tanto daño produjo". "Comparto el requerimiento para que cesen los actos públicos de reconocimiento y ensalzamiento, que no hacen más que ahondar en el sufrimiento y dolor de quienes lo padecimos".

"Se trató de su adicción y rehizo su vida"

"Causa enorme sorpresa que sea, precisamente, más de quince años después de la condena, más de veinte años desde la denuncia y más de doce años desde la remisión definitiva de las penas cuando se haga pública esta sentencia. Siendo un hecho cierto que, tras la misma, Juan Carlos Aragón cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehizo su vida", subraya la fundación dedicada a este comparsista.

"A todas aquellas personas que se encuentran hoy en el foco de la opinión, desde una perspectiva jurídica y moral, les diría que existe una diferencia importante entre preservar la memoria de unos hechos y convertir a una persona en objeto de una condena perpetua incluso después de haber cumplido íntegramente su pena y haber fallecido", resalta además la Fundación Juan Carlos Aragón, presidida por su última esposa, Luisa Tejonero.

"No es lo mismo analizar unos hechos con rigor histórico o jurídico que alimentar un señalamiento constante basado en el escarnio, la humillación o la explotación mediática", argumenta en su comunicado esta entidad. "Lo que no se debe de olvidar jamás, es que el cumplimiento de la pena extingue la responsabilidad penal y civil de todo condenado, debiendo prevalecer el principio de reinserción social de todo condenado".