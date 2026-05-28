Educación
Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: "Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'"
Un buen número de maestros y profesores de distintas provincias andaluzas aseguran que este jueves por la mañana se ha oído de manera simultánea en las aulas un tema del artista puertorriqueño
En mitad de la clase, pum: "Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude". Esta canción de Bad Bunny se ha colado este jueves por la mañana en las pantallas de un buen número de colegios e institutos de Andalucía. En Sevilla, Cádiz o Málaga: en las aulas ha sonado de manera simultánea este tema en lo que podría ser un posible caso de hackeo o fallo en el sistema de estas pizarras digitales aún sin confirmar a nivel oficial.
"Estaba dando clases y de pronto la pantalla se ha puesto en blanco y ha empezado a sonar Debí tirar más fotos", cuenta un maestro en un colegio público de la provincia de Sevilla a El Correo de Andalucía. "En mi caso me encontraba impartiendo matemáticas. En un momento dado saltó la canción y pensé que era el ensayo de la fiesta fin de curso", detalla otro docente de una escuela situada en la capital andaluza.
"Nos hemos quedado todos flipando: de repente se ha ido lo que tenía en la pizarra digital y se comenzó a oír una canción de Bad Bunny", explica una profesora en un instituto público de la provincia de Málaga. "Pensé que me estaba hackeando la pantalla algún alumno con su móvil, pero salí al pasillo y no había nadie. Luego pregunté en mi centro educativo y les había pasado a todos los compañeros que tenían esta herramienta encendida".
Todos los docentes consultados por este periódico coinciden en señalar que el incidente ha tenido lugar sobre las 10:00. Asimismo, también apuntan que la canción del artista puertorriqueño ha sonado durante algo menos de un minuto a través de las pantallas digitales instaladas en las aulas. Hasta el momento, y a preguntas de El Correo de Andalucía, desde la Consejería de Educación no aclaran el origen del suceso.
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