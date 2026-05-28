La paradoja de la selectividad en la Universidad de Sevilla: carreras con notas de corte más bajas logran más empleo que grados más exigentes

Tras la selectividad, las notas de corte de la Universidad de Sevilla volverán a moverse. Subirán o bajarán en función de la demanda, del número de plazas y del nivel de los estudiantes que se examinen este año. Pero el mapa apenas cambiará: las carreras de Ciencias de la Salud y algunas ingenierías seguirán entre las más codiciadas, mientras que buena parte de las titulaciones de Artes y Humanidades volverán a quedar en la parte baja de la tabla.

La nota de corte, sin embargo, no siempre cuenta toda la historia. Sirve para medir cuántos estudiantes quieren entrar en un grado y cuántas plazas hay disponibles, pero no necesariamente anticipa lo que ocurrirá después, fuera de las aulas. Algunas titulaciones con escasa demanda de acceso en las universidades andaluzas, como Arqueología, Antropología o Geografía, presentan mejores datos de inserción laboral que otros grados mucho más populares, como Criminología, Bioquímica, Bellas Artes o Derecho, dos años después de finalizar los estudios. El interés de los jóvenes al elegir carrera, por tanto, no siempre coincide con las oportunidades reales del mercado laboral.

Uno de los casos más llamativos es el de Arqueología. En la Universidad de Sevilla, su nota de corte se sitúa en el 6,1, una calificación asequible dentro del sistema de admisión. Tradicionalmente ha sido vista como una carrera con pocas salidas y, por eso, menos atractiva para buena parte de los estudiantes. Los datos, sin embargo, matizan esa percepción: el 67% de los egresados del curso 2022-2023 había encontrado trabajo dos años después de terminar el grado.

La cifra supera a la de titulaciones con mucha más demanda en la universidad. Es el caso de Bioquímica, que exige una nota de corte de 12,4 y suele aparecer entre las opciones más competitivas para los estudiantes de ciencias. Pese a ello, su tasa de inserción laboral se queda en el 47%, en una tendencia descendente desde 2019.

Los datos proceden de la herramienta de empleabilidad de la Oficina de Análisis y Prospectiva de la propia Universidad de Sevilla, que permite consultar la inserción laboral de los egresados, la demanda de cada titulación y la evolución de los grados de la Hispalense. La conclusión principal es clara: las carreras con notas de corte más bajas no son necesariamente las que ofrecen peores salidas laborales.

Notas bajas, empleo competitivo

Dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas destaca el doble grado en Geografía y Gestión del Territorio con Historia. Su nota de corte se mantiene en el 5,67, una de las más bajas de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, los datos de Geografía reflejan una inserción laboral del 61% a los dos años de finalizar los estudios.

El escenario es similar en Antropología Social y Cultural. La nota de corte se queda en el 5,51, pero la tasa de empleo alcanza el 58% dos años después de acabar la carrera. Además, en este tipo de titulaciones es habitual que parte del alumnado continúe su formación con un máster o incluso con un doctorado. En esos casos, la empleabilidad mejora de forma notable y llega hasta el 80%.

Estos ejemplos contrastan con grados más convencionales y reconocibles para las familias, como Derecho, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Criminología. Derecho, con una nota de admisión de 9,34, presenta una inserción laboral más baja: solo la mitad de sus egresados consigue trabajo a los dos años. En Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, donde la nota supera el 10,9, la situación es parecida: menos de la mitad de los alumnos había encontrado empleo en ese mismo plazo.

Es decir, algunas carreras consideradas minoritarias o menos atractivas en el momento de la matrícula muestran mejores datos de inserción que otras con más tirón social y académico. Otro caso significativo es el de Filología Clásica. Su nota de corte, un 7,9, queda lejos de las titulaciones más demandadas. Sin embargo, al estar muy vinculada a la docencia, su empleabilidad se eleva hasta el 75% entre los alumnos que terminaron sus estudios en el curso 2022-2023. De nuevo, la relación entre nota de corte y salidas laborales vuelve a romperse.

Notas altas y menos empleo del esperado

El análisis también puede hacerse a la inversa. Hay carreras con notas de corte muy altas en la Universidad de Sevilla que no presentan, al menos a corto plazo, una inserción laboral especialmente elevada. Además del caso de Bioquímica, destaca Psicología. El grado exige una nota de 11,4 sobre 14, pero dos años después de acabar la carrera casi la mitad de los egresados seguía sin empleo.

La explicación no siempre está en la falta de salidas, sino también en el tipo de trayectoria profesional que exige cada titulación. En algunos grados, el acceso al mercado laboral depende de una formación posterior, de oposiciones, de másteres habilitantes o de una especialización más prolongada. Por eso, los datos a dos años permiten observar una primera fotografía, pero no siempre reflejan todo el recorrido profesional de un egresado.

Aun así, la comparación deja una advertencia clara para los futuros universitarios: elegir una carrera solo por su nota de corte puede conducir a una imagen incompleta. Las titulaciones más difíciles de alcanzar no siempre garantizan una incorporación rápida al mercado laboral. Y algunas de las menos demandadas pueden ofrecer, contra todo pronóstico, mejores oportunidades de empleo.