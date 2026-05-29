El tiempo
Alerta amarilla de la Aemet en Andalucía: el valle del Guadalquivir rozará los 40ºC por primera vez este año
La mayor parte del país experimentará un calor intenso de pleno verano, con hasta 10 grados por encima de lo normal
El calor intenso volverá a imponerse este fin de semana en buena parte de Andalucía, con temperaturas de hasta 40 grados en el sur peninsular y un episodio meteorológico “anómalo” que se prolongará durante el fin de semana, salvo en las comunidades cantábricas, donde los termómetros descenderán de forma progresiva y podrán registrarse tormentas en áreas de montaña.
Así lo ha indicado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, Rubén del Campo, en un mensaje colgado en la cuenta de Telegram del organismo, donde apunta a "valores que nuevamente baten récords", con temperaturas "extraordinariamente altas" para la época del año hasta el próximo martes en la mayor parte del país.
Se espera también un descenso en el norte del área mediterránea aunque "el calor intenso, de pleno verano, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal" seguirá siendo la tónica en la mayor parte del país.
El organismo meteorológico apunta a que hoy viernes en puntos del Valle del Ebro se podrían alcanzar los 38 grados y los 36 grados en el centro y en gran parte de la mitad sur del país, incluyendo Madrid. En la zona del Guadalquivir no se descarta que los termómetros sigan subiendo hasta llegar a los 40 grados.
Sevilla pasa del calor extremo a un alivio progresivo
La previsión de la Aemet para Sevilla dibuja un cambio claro de tendencia durante los próximos días. Tras un tramo de calor muy intenso, con máximas instaladas en el entorno de los 40 grados, las temperaturas empezarán a descender de forma progresiva hasta situarse en los 30 grados el jueves.
Sábado 30 de mayo
El calor sube un grado más y alcanza los 39 grados de máxima, con una mínima de 20 grados. Será una de las jornadas más calurosas del episodio, con cielos despejados o poco nubosos y sin previsión de lluvia.
Domingo 31 de mayo
La situación apenas cambia. Sevilla repetirá los 39 grados de máxima y los 20 de mínima, por lo que el calor seguirá muy presente tanto durante el día como al inicio de la noche.
Lunes 1 de junio
El arranque de junio mantendrá el pico de calor, con otros 39 grados de máxima y una mínima que subirá hasta los 22 grados. Será una jornada todavía marcada por temperaturas muy altas para estas fechas.
Martes 2 de junio
Comienza el descenso. La máxima baja hasta los 37 grados, dos menos que en los días anteriores, aunque la mínima seguirá alta, con 22 grados. El calor continuará, pero empezará a perder intensidad.
Miércoles 3 de junio
La bajada será más evidente: la máxima caerá hasta los 34 grados, cinco menos que el pico de 39 registrado durante el fin de semana y el lunes. La mínima también descenderá, hasta los 19 grados.
Jueves 4 de junio
El alivio térmico se consolidará con una máxima de 30 grados, nueve menos que los 39 grados previstos en las jornadas más cálidas. La mínima quedará en 20 grados y el cielo aparecerá nuboso, en una jornada mucho más suave que las anteriores.
Hasta el lunes se esperan asimismo noches tropicales en el Mediterráneo, en el centro y en el sur peninsular y se producirá un aumento de la inestabilidad atmosférica, que "favorecerá la formación de tormentas en el este de la Península, sobre todo en zonas montañosas" e incluirán granizo en Los Pirineos y el Sistema ibérico.
Además de Sevilla y Córdoba, otros puntos de Andalucía también han alcanzado altos picos de temperatura máxima durante el transcurso de la semana, como Jaén. Concretamente, la localidad de Andújar, con 38,1ºC. En cuanto al pasado domingo, la localidad cordobesa de Montoro se hizo con el primer puesto tras registrar 38,1º grados de temperatura máxima, mientras que los municipios jiennenses de Andújar (38ºC) y Bailén (37,2ºC) se encontraban en el segundo y tercer puesto del ranking.
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