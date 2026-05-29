Andalucía, la comunidad con más paro, se enfrenta al Ministerio por el reparto de los fondos de empleo: reclama 200 millones más

Andalucía volverá a recibir este año 417 millones de euros para políticas activas de empleo. Es decir, el 16,2% del total del dinero que ha repartido el Ministerio de Trabajo entre las comunidades autónomas. Esta cuantía, similar a la del año 2026, ha abierto otro frente entre el Ejecutivo, que defiende que se trata de distribución de los recursos consensuado y acorde con las necesidades de las comunidades autónomas, y la Consejería de Empleo que reclama en torno a 200 millones de euros más para que la cifra asignada por cada persona desempleada andaluza sea similar a la media española. Andalucía es la comunidad autónoma con más desempleados aunque la cifra se ha reducido en los últimos años hasta el 14,66% de la población, recortando la brecha con otros territorios.

Se trata de una disputa que viene de lejos y que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. El Gobierno, con los Presupuestos Generales del Estado congelados, reparte para políticas activas de empleo 2.571 millones de euros. Una parte de estos, recursos, un 29% se asignan en función del cumplimiento de los objetivos de los distintos indicadores del plan de 2025, mientras que el resto del reparto se mantiene idéntico a otros años. El resultado es que Andalucía es la comunidad que más recibe, con 417 millones de euros (800.000 euros menos que el año anterior), seguida muy de cerca por Cataluña 414 millones de euros (la misma cuantía que el año anterior) y Madrid con 344 millones de euros.

"Es un modelo con un consenso casi total con un sólo voto negativo entre las comunidades", explica el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, presente en la conferencia sectorial. No obstante, hubo también una abstención, la de Andalucía, que por tener un gobierno en funciones no vota ni firma ningún acuerdo de los que se debatan en las conferencias sectoriales. La misma posición que mantuvo en la conferencia sectorial del plan estatal de vivienda que ha asumido aunque sigue estudiando jurídicamente.

Dinero por cada desempleado

El malestar de Andalucía se basa en los cálculos en función de la población y del número de desempleados, criterios que en ambos casos según la Consejería de Empleo, deberían prevalecer en los repartos. Así, si se aplicara un criterio según población Andalucía debería contar con dos puntos más que en estos momentos hasta situarse en un 18%. Aunque la principal reivindicación andaluza es que el punto de referencia para el reparto de los fondos sea el número de desempleados.

"Andalucía recibe 838 euros por cada desempleado mientras que la media nacional es de 1.198 euros", advierte la Consejería de Empleo que ha realizado sus propios cálculos comparativos con otras comunidades: "Extremadura recibe 2.171 euros por desempleado y Canaria 1.389". En ambos casos son cifras más elevadas que en el caso andaluz. "Hay una infrafinanciación crónica de las políticas de empleo del Gobierno central en Andalucía", advierte la consejera de Empleo, Rocío Blanco.

La propuesta de la Junta de Andalucía de garantizar que Andalucía tenga en el reparto un dinero en función del número de desempleados igual a la media nacional implicaría en torno a 200 millones de euros más, hasta superar los 600 millones de euros. Esta diferencia tendría en cualquier caso que retirarse de otras comunidades.