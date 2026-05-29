Balance del incendio en el "corazón de Doñana": 500 hectáreas dañadas y hasta un centenar de especies afectadas

El primer gran incendio de este año, declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo, en pleno "corazón de Doñana", presenta ya un balance de casi 500 hectáreas dañadas y cien especies afectadas, según los datos difundidos por la Estación Biológica de Doñana (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y por SEO-Bird Life. Desde la Junta de Andalucía, por su parte, apuntan que de momento no hay una cifra concreta aunque matizan que dentro del área donde se inició el fuego hay muchas "islas" que han conseguido salvarse. Las llamadas, casi seis después, permanecen activas aunque ya está completamente controlado.

El Laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha realizado la primera estimación del impacto del incendio dentro del Parque Nacional de Doñana que apunta a que se han superado las 500 hectáreas dañadas aunque de distinta consideración. Según este diagnóstico predominan las zonas con un impacto "de moderada y baja severidad" y sólo en algunas zonas se ha alcanzado una "alta severidad".

Eso sí, el impacto ecológico y ambiental ha sido elevado dado que ha afectado a masas de pinar mediterráneo y sistemas dunares asociados de "alto valor", según los datos recabados por las imágenes satelitales del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea.

Cien especies afectadas

Por su parte, la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñanaque ha advertido que el incendio ha afectado a "hábitats de interés comunitario" entre los que se encuentran sabinares, pinares y los valles interdunares, conocidos como 'corrales'. También ha tenido incidencia en los bosques de pino piñonero, monte blanco y dunas litorales, a los que se asocian numerosas especies de flora amenazada, muchas de ellas al final de su ciclo reproductivo.

Además, la zona afectada es "especialmente relevante" para la herpetofauna, un grupo faunístico que se ve muy afectado debido a su baja capacidad para huir de las llamas, entre la que se encuentra la víbora hocicuda, así como la culebra de herradura, la bastarda o la lagartija colilarga. También es hábitat de mamíferos de mediano y gran tamaño, entre los que destaca el lince ibérico, pero también ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros o ginetas.

El fuego se ha producido en plena época de reproducción de las aves en Doñana, "el peor momento posible", según la oficina técnica. Entre las especies amenazadas que potencialmente podrían haberse visto afectadas se encuentra la curruca rabilarga y el milano real, declaradas 'En Peligro' en el Libro Rojo de las Aves de España. También afecta al águila imperial ibérica. Otras especies destacables son el chotacabras cuellirrojo, en estado 'Vulnerable'; la culebrera europea; o el alcaraván.

Críticas de la oposición

El impacto del incendio sigue en el primer plano del debate político. Todos los grupos de la oposición de izquierda han registrado iniciativas para pedir la comparecencia en el Parlamento del consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Una línea en la que incidió este viernes el diputado socialista Mario Jiménez, quien además denunció que "faltan más de 400 efectivos".

"Falta transparencia e información. El consejero tiene que dar muchas explicaciones. "No se explica cómo un incendio que se ha estado dando por controlado una y otra vez finalmente ha terminado arrasando más de 400 hectáreas de una zona de altísimo valor ecológico dentro del parque nacional", advirtió Mario Jiménez.

Fuego intencionado

Una vez que se complete la extinción y se puedan delimitar también las hectáreas afectadas realmente por las llamas, el dispositivo del plan Infoca trabaja también en la recopilación de información que pueda ser determinante para esclarecer las causas del siniestro. De momento, el Gobierno andaluz, como apuntó la consejera portavoz, Carolina España, este miércoles, tiene como principal hipótesis que el fuego haya sido intencionado.

Eso sí, la Junta de Andalucía lo separa del efecto del paso de las hermandades hacia El Rocío. El fuego, con distintos focos a la vez, se registró el domingo, 48 horas después de que pasaran las hermandades. Eso sí, el riesgo del fuego obligó por primera vez a las hermandades de Cádiz a cambiar sus recorridos de regreso y a la hermandad matriz, de Almonte, a retrasar su salida para facilitarlo.