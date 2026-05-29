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El Gobierno convoca de urgencia a la Junta de Andalucía para activar el derribo del Algarrobico

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica destacan la "determinación e impulso" del Ejecutivo para forzar la actuación de las instituciones y acabar con el "atentado ambiental"

Foto de archivo del Hotel Algarrobico.

Foto de archivo del Hotel Algarrobico. / Jose Manuel Vidal / EFE

Domingo Díaz

Domingo Díaz

El Gobierno de España ha pedido la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio- Junta para abodar la demolición del Algarrobico. Además, se tratará también la restauración del enclave tras anunciarse la nulidad de la licencia de obras del hotel de Almería.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han asegurado a El Correo de Andalucía que ha sido el Ejecutivo nacional el que "con su determinación e impulso del proceso ha logrado que finalmente estas instituciones se vieran obligadas a actuar". Incluso, explican que siempre han defendido la nulidad "conforme a las sentencias judiciales inejecutadas y saluda positivamente el dictámen".

Entienden las fuentes consultadas que se trata de "un paso determinante para acabar con este atentado ambiental". Cabe recordar que el Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras del hotel del Algarrobico.

"Mucho más que la anulación de un permiso de obras"

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que la decisión supone "mucho más que la anulación de un permiso de obras". "Celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas", ha señalado. Saldaña ha advertido, no obstante, de que este caso debe servir como "punto de inflexión" ante un funcionamiento institucional que la organización califica de "agónico y cómplice" con intereses económicos y políticos.

En la misma línea, el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha asegurado que "ya no quedan más excusas" para que el hotel siga en pie. "Cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle", ha afirmado.

Greenpeace sostiene que la nulidad de la licencia confirma que el permiso concedido en 2003 fue ilegal desde el inicio por contravenir los planes ambientales del Parque Natural. Por ello, la organización va a solicitar de forma inmediata al Ayuntamiento de Carboneras la demolición del edificio.

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La entidad ecologista recuerda que existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece el reparto de tareas para actuar sobre el inmueble: el Estado asumiría la demolición y el desescombro, mientras que la Junta se encargaría de la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

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