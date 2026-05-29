Prosodia reúne a los grandes referentes del podcast en español en Sevilla y entregará en marzo de 2027 sus primeros premios

La Academia del Audio ha concluido una nueva edición de Prosodia, el gran encuentro del sector del pódcast en español, que ha reunido a más de un centenar de profesionales en Sevilla. Durante dos jornadas, se han compartido experiencias y proyectos, y se ha debatido sobre las principales iniciativas de futuro. Esta cita ha servido también para lanzar la primera edición de los premios internacionales que se entregarán en marzo de 2027.

Desde el pasado jueves, profesionales del sector se han reunido en unas jornadas que arrancaron con un acto inaugural en el que participaron Silvia Pozo, delegada de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla; Carmen Rodríguez Quirós, directora gerente de Inpro, de la Diputación de Sevilla; y Fernando Mañes, director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.

En la programación destacaron la intervención de Juanlu Sánchez, subdirector de eldiario.es y director de Un tema al día, sobre la convivencia del pódcast diario informativo con la radio convencional; la presentación del Informe sobre el pódcast conversacional en España, en el que la profesora Emma Camarero y la productora Ángela Ruiz analizan el formato de más éxito en el sector; o la grabación en directo de la presentación del nuevo capítulo de Hechos Reales, en colaboración con Las Raras, sobre el patrocinio de Pablo Neruda del buque Winnipeg en el que miles de republicanos españoles salieron en 1939 camino del exilio en Chile.

En la tarde del jueves, las responsables de comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Clínic de Barcelona, Gema Timón y Laia Sánchez, relataron de forma detallada el formato testimonial del pódcast 'Lo grabé en silencio', en el que mujeres supervivientes de cáncer de mama cuentan su experiencia, incluso lo que nunca se atrevieron a compartir con familia y amigos. Los profesionales de la comunicación, la salud mental, la investigación biomédica y la oncología que gestionaron la iniciativa han detallado sus beneficios para la salud de las pacientes y han anunciado que ya trabajan para convertirla en un ensayo clínico durante 2027 que, si concluye con éxito, convertirá la grabación testimonial en una herramienta terapéutica más con la que podrán contar los oncólogos en el tratamiento de sus pacientes.

En otros momentos de Prosodia, el centenar de profesionales de la creación, producción y difusión que se ha reunido estos dos días en Sevilla ha compartido sus últimos proyectos y ha debatido sobre temas tan diversos como el necesario rigor en el diseño, grabación y publicación; la búsqueda de la belleza y la poesía en el audio; el éxito de productos infantiles y juveniles, o los de formación; y la potencialidad del pódcast para transformarse en otros formatos audiovisuales.

Actividades celebradas en el marco del encuentro Prosodia en Sevilla / el correo

Primer premio en 2027

Durante las jornadas se ha anunciado la convocatoria de la primera edición de los premios de pódcast en español. La recepción de candidaturas se abrirá antes de que finalice el año, probablemente en octubre, con la intención de celebrar la entrega de estos galardones en marzo del próximo año. El objetivo es reconocer el talento, la creatividad y el impacto de podcasts y audiolibros en distintas categorías, aún por definir, entre las que se encontrarán mejores producciones de narrativa de ficción, narrativa de no ficción, conversacional o audiolibro, por ejemplo.

Prosodia se ha celebrado gracias al respaldo de Fundación Cajasol, que ha acogido el encuentro en sus instalaciones de la Plaza de San Francisco. Además, con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía y la compañía biofarmacéutica Sobi; y la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC).