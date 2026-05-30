Aumentan a tres las provincias andaluzas en alerta por calor este domingo, según Aemet

La ola de calor que está padeciendo Andalucía seguirá este domingo, incluso con mayor virulencia, aumentando a tres la provincias con aviso amarillo por altas temperaturas en las horas centrales del día: Sevilla, Jaén y Córdoba, según informa Aemet.

Zonas y horas donde estarán vigentes las alertas

Así, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados este domingo avisos amarillos por calor en varias zonas del interior de Andalucía, donde los termómetros podrán alcanzar los 39 grados durante las horas centrales del día. En algunos puntos, además, no se descarta que se llegue de forma local a los 40 grados.

Los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 20.00 horas en la Campiña cordobesa, la Campiña sevillana, Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén. En todas estas zonas, Aemet prevé máximas de 39 grados con una probabilidad superior al 70%.

La situación más intensa se concentrará en el interior de la comunidad, especialmente en áreas del valle del Guadalquivir y comarcas próximas. Aunque el valor previsto es de 39 grados, la propia Aemet advierte de que localmente se podrán alcanzar los 40 grados, en una jornada marcada por el calor extremo para estas fechas.

Qué ocurrirá en el resto de provincias andaluzas

En el resto de capitales andaluzas, la subida más destacada se registrará en Huelva, que pasará de los 32 grados previstos para este sábado a los 37 grados del domingo. También aumentarán las máximas en Málaga, de 29 a 31 grados, así como en Cádiz, de 26 a 27 grados, y en Granada, de 35 a 36 grados. La única capital que bajará ligeramente será Almería, donde los termómetros pasarán de 29 grados este sábado a 28 grados el domingo, según los datos de Aemet.

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En general en Andalucía se esperan este domingo cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales en Almería y Granada , donde se esperan chubascos ocasionales sin descartar que vengan acompañados de tormentas.