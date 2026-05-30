ANDALUCÍA
Moreno sella una alianza con Grecia para defender sectores estratégicos como el turismo y la agricultura
El presidente de la Junta en funciones mantiene un encuentro con viceprimer ministro heleno para establecer vínculos tanto comerciales como políticos entre ambas regiones
El aumento de la turismofobia, la defensa de la PAC o el Mediterráneo. Estos son algunos de los temas que ha abordado el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en su encuentro con el viceprimer ministro de Grecia, Kostis Hatzidakis. El mandatario andaluz ha calificado este sábado de "satisfactoria y positiva" esta reunión que tiene como para establecer vínculos tanto comerciales como políticos entre la comunidad autónoma y el país helénico.
En declaraciones a los medios, Moreno ha subrayado que tanto Andalucía como Grecia poseen intereses comunes, como el Mediterráneo, o en la PAC, ya que, según ha explicado, en los próximos presupuestos que tiene que aprobar la Comisión Europea "nos jugamos también el futuro de nuestra agricultura".
Contra la turismofobia
"Hemos hablado también de simplificación administrativa, donde hemos hablado de turismo, y este nuevo fenómeno también que hay de turismofobia", ha enumerado el presidente, además de reclamar en nombre de Grecia y Andalucía una mayor importancia del turismo como "gran industria y motor económico en ambas regiones".
Asimismo, ha afirmado que desde la Junta de Andalucía "va a seguir trabajando, mejorando y aprovechando todas estas reuniones para que haya una conexión mucho más fluida entre los países miembros". Unas reuniones que, a su juicio, "sirven de alianza para defender intereses comunes, en este caso en el marco de nuestro Mediterráneo".
- Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: 'Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'
- La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- La paradoja de la selectividad en la Universidad de Sevilla: carreras con notas de corte más bajas logran más empleo que grados más exigentes
- Segundo hackeo en 24 horas de las pizarras digitales de colegios e institutos de Andalucía: 'Estábamos en un examen de matemáticas y empezó a sonar Bad Bunny
- Hasta 45.000 funcionarios andaluces pueden solicitar ya el complemento por carrera horizontal: podrán cobrar hasta 2.600 euros más al año
- El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
- Casi 30.000 piscinas comunitarias de Andalucía tendrán que adaptarse este año a la nueva normativa: se exponen a sanciones de 600.000 euros y el cierre