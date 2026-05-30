Estos son los 20 Senderos Azules andaluces para escapar del calor entre mar, ríos, acantilados y bosques

Con las temperaturas disparadas y un calor más propio del verano que de finales de mayo, los Senderos Azules se presentan como una alternativa para escapar del asfalto y buscar refugio en la naturaleza. Estas rutas permiten recorrer caminos junto al mar, senderos fluviales, zonas termales y espacios ribereños con valor ambiental y paisajístico.

El programa Sendero Azul, impulsado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), reúne este año 194 itinerarios repartidos por 12 comunidades autónomas, 154 municipios, 24 provincias y una ciudad autónoma. En total, suman más de 1.200 kilómetros de recorridos para disfrutar del patrimonio natural, cultural y paisajístico de España.

Andalucía suma 20 Senderos Azules

Por comunidades, Murcia cuenta con 32 rutas, seguida de la Comunidad Valenciana, con 31, y Andalucía, con 20 Senderos Azules. También figuran Asturias y Cataluña, con 10 cada una; Extremadura, con 6; Baleares y Cantabria, con 3; Madrid, Canarias y Aragón, con 2; y Melilla, con 1.

Estos son los senderos andaluces frescos para disfrutar de la naturaleza

■ SENDERO CUEVA DE NERJA-ALMIJARA. Nerja (Málaga). Longitud: 1.890 m. Duración: 2 h. Dificultad: fácil. El recorrido permite descubrir el entorno de la Cueva de Nerja y la parte baja de la Sierra de la Almijara, dentro del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Combina paisaje, naturaleza y el atractivo del mundo subterráneo.

Sendero Cueva de Nerja – Almijara (Nerja). / Senderos Azules

■ SENDERO PICO DEL CIELO. Nerja (Málaga). Longitud: 7.106 m. Duración: 4 h. Dificultad: difícil. Es una de las rutas más emblemáticas de Nerja por sus vistas al Mediterráneo y, en días claros, incluso a las montañas africanas. Se trata de un recorrido exigente de montaña, con fuerte desnivel y sin puntos de agua.

Sendero Playas de Manilva (Manilva). / Senderos Azules

■ SENDERO PLAYAS DE MANILVA. Manilva (Málaga). Longitud: 7.450 m. Duración: 3 h. Dificultad: fácil. Este itinerario recorre un tramo de costa de gran valor paisajístico, desde la playa de los Toros hasta Punta Chullera. Destacan sus playas vírgenes, formaciones dunares, pequeñas calas y restos de antiguas torres de vigilancia.

Sendero Miradores y Acantilados Torrenueva Costa. / Senderos Azules

■ SENDERO MIRADORES Y ACANTILADOS TORRENUEVA COSTA. Torrenueva Costa (Granada). Longitud: 10.000 m. Duración: 2 h 30 min. Dificultad: fácil. La ruta une mar y montaña a través de miradores, acantilados y enclaves de gran valor paisajístico. Entre sus puntos más llamativos está la Pasarela Colgante de Jolúcar, con vistas al Mediterráneo.

■ ARROYO DE LA ALHAJA. San Roque (Cádiz). Longitud: 2.010 m. Duración: 1 h. Dificultad: fácil. El sendero discurre por el Pinar del Rey, uno de los espacios con mayor diversidad biológica del Campo de Gibraltar. El recorrido permite disfrutar de pinares, bosque mediterráneo, vegetación de ribera y fauna como zorros, conejos y numerosas aves.

■ CORREDOR VERDE COSTA BALLENA. Chipiona (Cádiz). Longitud: 1.300 m. Duración: 30 min. Dificultad: fácil. Es una opción breve y sencilla para disfrutar del entorno litoral gaditano. Su corta duración lo convierte en un paseo accesible para quienes buscan naturaleza sin afrontar una ruta larga.

■ SENDERO SAN NICOLÁS. Adra (Almería). Longitud: 9.424 m. Duración: 2 h 40 min. Dificultad: fácil. Parte de la playa de San Nicolás y atraviesa playas con Bandera Azul antes de llegar al entorno de las Albuferas de Adra. Este humedal protegido destaca por su valor ecológico y por la presencia de aves y especies amenazadas.

Sendero del Acantilado (Barbate). / Senderos Azules

■ SENDERO DEL ACANTILADO. Barbate (Cádiz). Longitud: 6.360 m. Duración: 1 h 40 min. Dificultad: fácil. La ruta permite contemplar el encuentro entre tierra y mar en una zona de acantilados de gran belleza. Sus paredes, moldeadas por el viento de levante y el mar, crean refugios naturales para aves y otras especies.

■ SENDERO TORRE DE MECA. Barbate (Cádiz). Longitud: 3.650 m. Duración: 1 h 45 min. Dificultad: fácil. El recorrido parte del área recreativa de Los Majales del Sol y atraviesa pinares, matorral mediterráneo y zonas de sombra. Uno de sus grandes atractivos es la Torre de Meca y el mirador de Trafalgar, con vistas a los Caños de Meca.

■ SENDERO NOVO SANCTI PETRI. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Longitud: 1.370 m. Duración: 20 min. Dificultad: fácil. Este sendero discurre junto a la playa de La Barrosa, sobre dunas estabilizadas con vegetación autóctona. Durante el paseo pueden verse especies como el camaleón y vistas hacia el Castillo de Sancti Petri.

■ SENDERO MARISMAS DEL BARBATE. Barbate (Cádiz). Longitud: 12.800 m. Duración: 2 h 45 min. Dificultad: fácil. El itinerario atraviesa marismas, cañaverales, pasarelas y miradores dentro del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Es un espacio especialmente interesante para la observación de aves migratorias.

Red de Senderos y Pasarelas Litorales de Rota (Rota). / Senderos Azules

■ RED DE SENDEROS Y PASARELAS LITORALES DE ROTA. Rota (Cádiz). Longitud: 6.460 m. Duración: 1 h 40 min. Dificultad: fácil. Este recorrido discurre por el litoral roteño mediante pasarelas de madera que atraviesan el pinar. Conecta con accesos a playas y miradores, lo que permite combinar paseo, paisaje costero y zonas de descanso.

■ CAMINO NATURAL VÍA VERDE DE ROTA. Rota (Cádiz). Longitud: 7.440 m. Duración: 1 h 30 min. Dificultad: fácil. La ruta avanza entre huertas, campos de cultivo, zonas de vegetación y pasarelas que salvan carreteras y arroyos. También permite enlazar con otros caminos naturales de la Costa de la Luz.

Sendero Botánico Caño de la Culata (Cartaya). / El Correo

■ SENDERO BOTÁNICO CAÑO DE LA CULATA. Cartaya (Huelva). Longitud: 2.050 m. Duración: 30 min. Dificultad: fácil. El sendero comienza tras cruzar el puente del Caño de la Culata y combina vía peatonal con pasarela de madera. A lo largo del recorrido se pueden conocer especies vegetales características del entorno del río Piedras.

■ RUTA DEL CAMALEÓN. Isla Cristina (Huelva). Longitud: 1.500 m. Duración: 30 min. Dificultad: fácil. Este sendero lineal enlaza Isla Cristina con el entorno de Islantilla a través de dunas, pinar subcostero y monte público. Destaca por su biodiversidad y por la presencia del camaleón común, especie característica del litoral andaluz.

Parque de los Cabezos (Islantilla). / Senderos Azules

■ PARQUE DE LOS CABEZOS. Islantilla (Huelva). Longitud: 3.250 m. Duración: 50 min. Dificultad: fácil. La ruta permite recorrer una zona boscosa del litoral onubense con vistas hacia las playas. Destacan sus relieves geológicos de colores variados y la presencia de pinos, eucaliptos y matorral mediterráneo.

Sendero parque de El Camaléon. / Senderos Azules

■ SENDERO PARQUE DE EL CAMALEÓN. Islantilla (Huelva). Longitud: 975 m. Duración: 30 min. Dificultad: fácil. Es un espacio natural adaptado para actividades de ocio, deporte y educación ambiental. Entre sus atractivos figuran zonas infantiles, senderos, merenderos, aula medioambiental, tirolina y el mirador Balcón de las Estrellas.

■ SENDERO CICLISTA Y PEATONAL DE LA ANTILLA. La Antilla - Lepe (Huelva). Longitud: 4.070 m. Duración: 1 h. Dificultad: fácil. Este recorrido ciclista y peatonal discurre en paralelo a la carretera hasta la playa de Santa Pura. Permite conocer los sistemas dunares, su flora y fauna, y el papel de las dunas en la conservación de las playas.

Sendero de los Enebrales (Punta Umbría). / Senderos Azules

■ SENDERO DE LOS ENEBRALES. Punta Umbría (Huelva). Longitud: 2.780 m. Duración: 40 min. Dificultad: fácil. El sendero parte del núcleo urbano y se adentra en el Paraje Natural de Los Enebrales. Atraviesa dunas, enebrales, sabinares y pinares, con presencia de especies como el camaleón.

■ SENDA LITORAL. Mijas (Málaga). Longitud: 6.000 m. Duración: 1 h 30 min. Dificultad: fácil. Esta vía peatonal y ciclista conecta la playa de La Luna con La Cala de Mijas. Recorre enclaves naturales de la Costa del Sol, dunas mediterráneas, playas y torres vigía de interés histórico.