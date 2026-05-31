Andalucía entra en periodo de alto riesgo de incendios: máximo despliegue y prohibición de barbacoas y quemas forestales

Andalucía afronta a partir de este lunes una nueva temporada de riesgo máximo de incendios. Tras un mes de mayo marcado por el fuego del Parque Nacional de Doñana, la llegada de las altas temperaturas eleva el riesgo en unas superficies forestales que además cuentan con más vegetación que otros años debido a las elevadas precipitaciones.

Por este motivo, desde este lunes 1 de junio la Junta de Andalucía, con el apoyo del Gobierno de España, activan el máximo despliegue de efectivos al mismo tiempo que comienzan las restricciones y limitaciones de todas las conductas que puedan generar un mayor peligro de incendios. Se prolongará hasta el 15 de octubre.

Concretamente, desde este lunes 1 de junio están prohibidas las barbacoas incluso en las áreas recreativas o hacer cualquier tipo de fuego en suelos forestales así como las quemas de rastrojos por parte de los cultivos. Tampoco está permitida la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales. "Detrás del 94% de los incendios está la mano del hombre", explica el consejero de Presidencia, Antonio Sanz en referencia a las imprudencias que son la principal causa de la activación de fuegos. El responsable del Plan Infoca hizo un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la máxima prudencia y llame al 112 ante cualquier indicio de fuego.

Máximo despliegue

El Plan Infoca, que coordina la Agencia de Emergencias de Andalucía, cuenta para este año con 4.700 efectivos que se encuentran ya en situación de máxima alerta. Dispone de veintitrés Centros de Defensa Forestal (Cedefo), 11 subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo. En cuanto a los medios aéreos, cuenta este año con 43 unidades.

El plan estatal contra incendios también se ha adelantado a este 1 de junio. En este caso se trata de recursos disponibles a demanda de las necesidades de cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía cuenta con más de 400 efectivos pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME, con base aérea en Morón de la Frontera (Sevilla). No son recursos asignados exclusivamente a Andalucía.

Balance de 2025 con récord de incendios

El año 2025 se cerró con casi 400.000 hectáreas quemadas en toda España, una cifra de récord con incendios de especial gravedad en Castilla y León o Galicia. En Andalucía, sin embargo, los incendios afectaron sólo a 5.667 hectáreas, de las cuales, 4.250 son de matorral. Entre los incendios de 2025 destaca el fuego declarado en el entorno de Tarifa, en la provincia de Cádiz.

De hecho, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios de la geografía nacional, en Andalucía solo 152 conatos se convirtieron en incendios y de estos, ha habido que declarar la situación operativa 1 solo en nueve incendios.