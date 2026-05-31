Andalucía pasará del calor extremo a una tregua en los termómetros con hasta 13 grados menos, según Aemet

Las temperaturas extraordinariamente altas que está padeciendo Andalucía pueden tener un final, al menos temporal, en esta semana del 1 al 7 de junio, con una bajada entre las máximas y mínimas, en todas las provincias desde el jueves, pero que serán claramente visibles el próximo fin de semana, 6-7 de junio, con bajadas de hasta 13 grados en algunos puntos, por ejemplo Huelva, que pasará de 37 grados de máxima de este domingo a 24 el próximo sábado, según datos de Aemet.

De temperaturas de agosto a junio: así se atenuará el calor

Aunque los cielos en Andalucía seguirán despejados toda la semana, inmersos en una situación de altas presiones general, las temperaturas podrán experimentar una bajada generalizada en la región perceptible el fin de semana próximo debido a la llegada de vientos del oeste, que son más frescos. Eso sí, Aemet habla de una disminución de los termómetros, pero no una desaparición del calor, que seguirá, pero a unos niveles más moderados de junio.

Teniendo en cuenta una alta incertidumbre en el pronóstico, a día de hoy Aemet anuncia un alivio térmico generalizado para el sábado, 6 de junio, en las capitales de provincia andaluzas respecto a este domingo de alertas por calor en Andalucía. El descenso más acusado se dará en Huelva, que pasará de 37 a 24 grados, trece menos, seguida de Sevilla, que bajará de 39 a 30, y Jaén, de 37 a 29. También caerán con fuerza las máximas en Córdoba, de 39 a 32 grados, y en Granada, de 36 a 29.

Comparativas de las temperaturas en las capitales d provincia de este domingo y del próximo sábado. / Aemet

El recorte será más moderado en las capitales del litoral mediterráneo y atlántico: Cádiz pasará de 27 a 22 grados, mientras que Almería bajará de 28 a 25 y Málaga de 31 a 28. Pese al descenso, Córdoba seguirá siendo la capital andaluza más calurosa el sábado, con 32 grados, seguida de Sevilla, con 30, ya lejos de los 39 grados previstos para ambas este domingo.

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Las mínimas también bajan

Las mínimas bajarán en todas las capitales andaluzas entre el domingo y el sábado: el descenso más notable se dará en Granada, de 20 a 14 grados, y en Jaén, de 24 a 19, mientras que Huelva y Málaga recortarán tres grados, hasta los 16 y 18 respectivamente. En el resto, la bajada será más contenida, con Cádiz, Córdoba, Sevilla y Almería perdiendo dos grados en sus mínimas, aunque las noches seguirán siendo más templadas en las capitales costeras.